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2 августа 2026, 9:12 Читати українською

Мировые резервы золота выросли на 289 тонн, россия стала главным продавцом — WGC

По данным World Gold Council (WGC), центральные банки и официальные институты во втором квартале 2026 увеличили золотые резервы на 289 тонн. Это на 62% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. И это, несмотря на то, что цены на золото за квартал снизились на 11−16%.

По данным World Gold Council (WGC), центральные банки и официальные институты во втором квартале 2026 увеличили золотые резервы на 289 тонн.

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Примечательно, что крупнейшим продавцом золота в этот период стала именно Россия: Центральный банк РФ сократил резервы на 22 тонны. На фоне международной изоляции и санкционного давления Москва вынуждена реализовывать активы и золото не является исключением.

Среди других продавцов — Турция, которая сократила резервы на 4 тонны.

Кто покупал самое активное

Лидером среди покупателей стала Польша: Национальный банк страны добавил в резервы 51 тонну золота. Это самый большой объем среди всех центробанков за квартал. Показатель отвечает общей стратегии Варшавы на наращивание золотых запасов, которую страна последовательно реализует последние несколько лет.

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Второе место занял Китай: Народный банк КНР приобрел 33 тонны слитков.

Среди других активных покупателей квартала:

  • центральные банки ряда стран Азии и Ближнего Востока: в частности, Узбекистан (+16 т), Казахстан (+15 т), Иордания (+6 т);
  • компании, стремящиеся диверсифицировать резервы на фоне геополитической нестабильности.

Спрос, несмотря на падение цен

Примечательно, что массовые закупки происходили на фоне снижения стоимости металла. Это свидетельствует о том, что центральные банки рассматривают золото не как спекулятивный актив, а стратегический инструмент защиты резервов от валютных и геополитических рисков.

С другой стороны, спрос на ювелирные изделия упал до 278 тонн во втором квартале, что является одним из самых слабых показателей за всю историю наблюдений. WGC считает, что инфляция ограничивала доступность обыденных продуктов и побудила потребителей брать меньше украшений.

WGC характеризует рынок золота во втором квартале как устойчивый несмотря на охлаждение ценового импульса. Спрос со стороны официального сектора остается одним из ключевых драйверов рынка и, судя по динамике, эта тенденция сохранится.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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