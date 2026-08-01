Государство расширило программу энергокредитов: как получить до 480 тыс. грн на автономное отопление

Кабинет Министров расширил программу государственной поддержки энергетической устойчивости частных домов. Теперь украинцы могут также оформить льготный кредит на приобретение и установку систем автономного отопления. Об этом сообщило Министерство экономики и окружающей среды Украины.

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Необходимость расширения программы объясняют регулярными атаками РФ на энергетическую инфраструктуру. Поэтому зимой украинцы могут оставаться не только без электроэнергии, но и без газа или централизованного теплоснабжения. Именно поэтому правительство решило поддержать установку альтернативных источников отопления в частных домах.

Ранее программа охватывала только оборудование для резервного электропитания — генераторы, солнечные и ветровые электростанции, гибридные инверторы и системы накопления энергии. Теперь к ней добавили автономное отопление.

Предусмотрены два варианта финансирования:

пакет H — твердотопливная печь или печь-камин, дымоход и монтаж; сумма кредита от 10 тыс. до 250 тыс. грн., государство компенсирует 10% основной суммы долга. пакет H+ — все оборудование из пакета H, а также вентиляция, теплоизоляционные и противопожарные элементы; кредит от 10 тыс. до 480 тыс. грн. с компенсацией 20% основной суммы долга.

Какие условия будут действовать для владельцев домов

Льготные кредиты будут предоставляться владельцам частных домов площадью до 300 кв. м. Процентная ставка будет составлять 0% в первый год использования кредита, 5% — во второй и 7% — в третий.

Воспользоваться поддержкой можно только для одного жилого дома по одному кредитному договору. При этом заемщик имеет право выбрать один из двух пакетов или, если это предусмотрено условиями программы, объединить оба механизма.

После получения средств владелец дома должен в течение 180 дней подтвердить установку оборудования, предоставив банку необходимые документы и фотографии с геопривязкой. В дальнейшем раз в полгода нужно подтверждать, что оборудование продолжает использоваться.

Одновременно правительство упростило администрирование программы. Теперь банкам больше не нужно получать информацию об объемах потребления электроэнергии заемщиками.

Программа государственной поддержки работает с июля 2024 г. По данным Министерства экономики и окружающей среды, на 24 июля 2026 года шесть банков выдали 7,49 тыс. кредитов на общую сумму 2,64 млрд грн. Благодаря этому в частных домохозяйствах установили резервные источники питания общей мощностью 64,65 МВт.

Более подробно об этом можно узнать в статье Что предполагает обновленная программа энергокредитования для частных домов .

В 2026 году на расширенную программу планируется направить около 801,5 млн грн средств Национального учреждения развития без привлечения дополнительного финансирования из государственного бюджета.

Напомним

Мы уже сообщали, что украинское правительство начало подготовку программ зимней поддержки для уязвимых категорий населения на сезон 2026−2027 годов.

Для реализации инициативы правительство привлекает финансирование международных партнеров через государственные финансовые инструменты, в частности, Гуманитарный счет.