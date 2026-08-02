Из-за каких покупок и действий украинцы могут потерять жилищную субсидию: полный список

Получатели жилищных субсидий могут потерять государственную помощь не только из-за роста доходов. Причиной могут стать крупные покупки, открытие депозита, приобретение валюты, изменения в составе семьи или даже неизвещение Пенсионного фонда о важных обстоятельствах. Такие правила предусмотрены Положением о порядке назначения жилищных субсидий .
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После назначения субсидии граждане должны не только отвечать установленным требованиям, но и сообщать об изменениях, которые могут повлиять на право выплаты. Если это не сделать или предоставить недостоверную информацию, уполномоченный орган может прекратить начисление пособия.
Какие изменения нужно сообщить в течение 30 дней
Получатели субсидии обязаны сообщить об изменениях не позднее 30 календарных дней после их возникновения.
Это касается:
- изменения состава зарегистрированных или задекларированных жильцов жилья;
- изменения социального статуса членов домохозяйства;
- изменений в составе семьи одного из членов домохозяйства;
- изменения перечня или условий предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- смены управляющего дома, поставщика коммунальных услуг или создание ОСМД.
Отдельным основанием прекращения выплат может стать невыполнение условий договора о реструктуризации задолженности за коммунальные услуги. Также субсидию могут отменить, если после проверки выяснится, что в заявлении или декларации были указаны ложные сведения, повлиявшие на право на пособие или его размер.
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Какие доходы и покупки могут привести к отмене субсидии
При переназначении или проверке субсидии учитываются не только доходы, но и отдельные финансовые операции и приобретенное имущество. Основанием для прекращения выплат могут стать:
- Покупка автомобиля, которому меньше пяти лет или наличие более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет (кроме мопедов и прицепов).
- Приобретение за последние 12 месяцев квартиры, дома, земельного участка, другой недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг или других финансовых инструментов на сумму свыше 100 тыс. грн.
- Открытие депозитных счетов или покупка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму свыше 100 тыс. грн.
- Покупка иностранной валюты или банковских металлов на сумму свыше 50 тыс. грн. в течение года до обращения за субсидией или ее автоматического переназначения (кроме случаев, связанных с медицинскими или образовательными услугами).
- Наличие в домохозяйстве совершеннолетнего без доходов в период, за который учитываются доходы для назначения субсидии.
- Приобретение более одного жилого помещения.
Кроме того, основанием для прекращения выплат может являться получение одноразового дохода, превышающего 25-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на дату назначения субсидии. В то же время, это правило не распространяется на целевую благотворительную помощь, полученную для лечения, обучения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Если после назначения субсидии изменяются обстоятельства, которые могут повлиять на право помощи, о них следует уведомить Пенсионный фонд в установленный законом срок. Это поможет избежать прекращения выплат и необходимости возвращать излишне полученные средства.
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