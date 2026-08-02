Из-за каких покупок и действий украинцы могут потерять жилищную субсидию: полный список

Получатели жилищных субсидий могут потерять государственную помощь не только из-за роста доходов. Причиной могут стать крупные покупки, открытие депозита , приобретение валюты , изменения в составе семьи или даже неизвещение Пенсионного фонда о важных обстоятельствах. Такие правила предусмотрены Положением о порядке назначения жилищных субсидий .

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После назначения субсидии граждане должны не только отвечать установленным требованиям, но и сообщать об изменениях, которые могут повлиять на право выплаты. Если это не сделать или предоставить недостоверную информацию, уполномоченный орган может прекратить начисление пособия.

Какие изменения нужно сообщить в течение 30 дней

Получатели субсидии обязаны сообщить об изменениях не позднее 30 календарных дней после их возникновения.

Это касается:

изменения состава зарегистрированных или задекларированных жильцов жилья;

изменения социального статуса членов домохозяйства;

изменений в составе семьи одного из членов домохозяйства;

изменения перечня или условий предоставления жилищно-коммунальных услуг;

смены управляющего дома, поставщика коммунальных услуг или создание ОСМД.

Отдельным основанием прекращения выплат может стать невыполнение условий договора о реструктуризации задолженности за коммунальные услуги. Также субсидию могут отменить, если после проверки выяснится, что в заявлении или декларации были указаны ложные сведения, повлиявшие на право на пособие или его размер.

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Какие доходы и покупки могут привести к отмене субсидии

При переназначении или проверке субсидии учитываются не только доходы, но и отдельные финансовые операции и приобретенное имущество. Основанием для прекращения выплат могут стать:

Покупка автомобиля, которому меньше пяти лет или наличие более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет (кроме мопедов и прицепов). Приобретение за последние 12 месяцев квартиры, дома, земельного участка, другой недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг или других финансовых инструментов на сумму свыше 100 тыс. грн. Открытие депозитных счетов или покупка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму свыше 100 тыс. грн. Покупка иностранной валюты или банковских металлов на сумму свыше 50 тыс. грн. в течение года до обращения за субсидией или ее автоматического переназначения (кроме случаев, связанных с медицинскими или образовательными услугами). Наличие в домохозяйстве совершеннолетнего без доходов в период, за который учитываются доходы для назначения субсидии. Приобретение более одного жилого помещения.

Кроме того, основанием для прекращения выплат может являться получение одноразового дохода, превышающего 25-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на дату назначения субсидии. В то же время, это правило не распространяется на целевую благотворительную помощь, полученную для лечения, обучения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Если после назначения субсидии изменяются обстоятельства, которые могут повлиять на право помощи, о них следует уведомить Пенсионный фонд в установленный законом срок. Это поможет избежать прекращения выплат и необходимости возвращать излишне полученные средства.

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