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31 июля 2026, 8:58 Читати українською

Война будет продолжаться до 2027 года: прогноз для экономики Украины ухудшен

Институт Киевской школы экономики (KSE Institute) опубликовал аналитический отчет Ukraine Macroeconomic Handbook за третий квартал 2026 года, где просмотрел базовый сценарий развития украинской экономики до 2029 года. Аналитики больше не ожидают завершения полномасштабной войны до конца 2026 года.

Институт Киевской школы экономики (KSE Institute) опубликовал аналитический отчет Ukraine Macroeconomic Handbook за третий квартал 2026 года, где просмотрел базовый сценарий развития украинской экономики до 2029 года.

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Теперь базовый прогноз предполагает, что боевые действия будут продолжаться, по меньшей мере, до второй половины 2027 года, что повлияет на государственные финансы, курс гривны, инфляцию и темпы экономического восстановления.

Длительная война означает больше затрат и новые потребности в финансировании

По оценкам KSE Institute, продолжение войны потребует значительно больших расходов на оборону и безопасность и отсрочит возвращение Украины к полноценному рыночному финансированию. Даже с учетом уже согласованных международных программ в стране понадобятся дополнительные средства.

Аналитики прогнозируют:

  1. В 2027—2029 годах Украине понадобится еще $67,4 млрд международной финансовой помощи сверх уже согласованных программ.
  2. Дефицит текущего счета без учета грантов увеличится почти на $69 млрд из-за военных расходов и более высокого импорта.
  3. Государственный долг может превысить 100% ВВП уже в 2028 году, если финансовые нужды будут покрываться преимущественно за счет кредитов.
  4. Без дополнительной поддержки международных партнеров финансирование обороны и восстановления страны станет почти невозможным.

В отчете говорится, что формальное сокращение бюджетного дефицита после пересмотра механизма Ukraine Support Loan не означает уменьшения реальной потребности в финансировании. Общий объем средств, необходимых государству, практически не меняется.

Инфляция, курс гривны и восстановление экономики

Более долгая война, по мнению экономистов, скажется практически на всех ключевых макроэкономических показателях. Рост экономики будет медленнее, инфляция — выше, а Национальному банку придется дольше удерживать жесткую монетарную политику.

По базовому сценарию KSE:

  1. Экономический рост в 2026—2029 годах будет на 3,7 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось ранее.
  2. Средняя инфляция будет оставаться около 10%, а к концу 2026 года может временно превысить этот уровень.
  3. НБУ может повысить учетную ставку до 15,5% уже в октябре 2026 года, чтобы сдержать инфляцию (напомним, что это уже произошло в июле).
  4. Курс доллара может вырасти до 46,3 грн в конце 2026 года, а к концу 2028 года — до 49,9 грн.
  5. Международные резервы могут оставаться около $70 млрд, если Украина будет своевременно получать внешнюю финансовую помощь.

Отдельно аналитики обращают внимание на рынок труда. Из-за затягивания войны возвращение украинцев из-за границы может происходить медленнее, чем ожидалось ранее. Поэтому после завершения боевых действий ключевую роль в восстановлении экономики должны играть программы переквалификации работников, эффективное трудоустройство и стимулы возвращения граждан в Украину.

Читайте также: Правительство тестирует сервис «Домой», чтобы возвращать украинцев из-за границы

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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