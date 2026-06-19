Переговоры США и Ирана сорвались: перемирие пока держится, но мир уже под вопросом

Мирные переговоры между США и Ираном, намеченные на пятницу на швейцарском курорте Бюргеншток, не состоялись. МИД Швейцарии подтвердил отмену встречи. Вице-президент США Джей Ди Вэнс от поездки отказался. Об этом сообщает BBC .

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В Белом доме происходящее объяснили уклончиво: «логистика этих переговоров никогда не была простой».

Тегеран и раньше давал понять, что готов к техническим переговорам после подписания 14-пунктового соглашения, продлившего хрупкое перемирие на 60 дней. Но представители КСИР, которые сейчас фактически управляют страной, хотели сначала увидеть реальное исполнение договоренностей американской стороной. Дополнительно встречу осложнил спор вокруг формата: США настаивали на официальной церемонии подписания в Швейцарии, Тегеран счел это лишним, потому что президенты уже поставили подписи под документом.

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Что в сделке и почему ее критикуют

Война между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля и унесла не менее 7 000 жизней. Подписанный меморандум предусматривает

смягчение санкций;

размораживание активов в десятки миллиардов долларов;

немедленные разрешения для иранского нефтяного экспорта;

создание фонда восстановления Ирана на $300 млрд.

Дополнительно у сторон есть 60 дней, чтобы договориться о статусе ядерной программы.

Часть республиканцев уже обвиняет Трампа в чрезмерных уступках. Ведь сам когда-то обещал завершить конфликт лишь «безоговорочной капитуляцией» Ирана.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что Трамп подписал соглашение «от отчаяния», и предупредил: ядерные переговоры легкими не будут. Иран согласился на разбавление высокообогащенного урана и инспекции МАГАТЭ, но категорически отказался вывозить ядерные материалы из страны.

Критики Трампа указывают: Тегеран вышел из противостояния в более сильной позиции. Он выдержал удар сверхдержавы, продемонстрировал контроль над Ормузским проливом и получил санкционные уступки. Через пролив до начала войны проходила почти пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

В пятницу танкеры возобновили движение, и цены на нефть с утра пошли вниз. Но как только выяснилось, что Джей Ди Вэнс отменил свой визит, цена снова поползла вверх.

Израиль и Ливан остаются источником нестабильности

Главная угроза для соглашения — позиция Израиля. Еврейское государство не участвовало в переговорах, дистанцировалось от американо-иранских договоренностей и продолжает боевые действия против «Хезболлы» в Ливане.

Новые израильские удары в пятницу унесли не менее 15 жизней, более миллиона ливанцев уже стали перемещенными лицами. Соглашение формально предусматривает «окончательное прекращение» войны в Ливане, однако Израиль заявил, что отступать не собирается и даже обнародовал карту с расширенной зоной боевых действий.

Итог неутешителен: перемирие существует на бумаге, но доверия между сторонами нет и в помине.

США хотят более жестких ядерных ограничений, Иран ждет выполнения обещаний, Израиль ведет собственную войну. И это тупик, из которого сейчас никто не видит выхода.

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