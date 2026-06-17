Украина разрабатывает закон об искусственном интеллекте по стандартам ЕС

В Украине состоялось первое заседание рабочей группы по правовому регулированию ИИ. По итогам в.и. о. министра цифровой трансформации Александр Борняков объявил следующий шаг: в течение 2026 будет разработан профильный закон, синхронизированный с европейским AI Act. Об этом официально сообщает Минцифры .

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Министерство сознательно выбрало подход «снизу вверх»: сначала дать бизнесу пространство для инноваций и подготовить рынок к новым правилам — и только затем законодательно закрепить пределы возможного.

Каких результатов уже достигло Минцифры

За последние годы сделано немало:

Опубликована Дорожная карта и Белая книга по регулированию ИИ Запущена регуляторная песочница (за год поступило 90 заявок, 15 решений уже прошли аудит) Выпущен фициальный Словарь ШИ-терминов ШИ 14 ведущих компаний (Grammarly, MacPaw, SoftServe, Uklon и другие) создали первую в Украине организацию по этическому использованию ИИ Украина подписала Декларацию Блетчли и Рамочную конвенцию Совета Европы по использованию нейросетей.

Осенью 2025 г. Украина первой в мире запустила национального ИИ-помощника на портале «Действие». За это время более 350 000 украинцев послали ему около 2 млн сообщений. В мае 2026 года ШИ-агент появился также в мобильном приложении — только за первый месяц 3 млн граждан сгенерировали подъемники и уплатили штрафы с его помощью.

Параллельно государство строит собственную ИИ-инфраструктуру: совместно с NVIDIA разворачивается AI Factory, а вместе с Киевстар создается национальная большая языковая модель «Сяйво», которая будет работать на отечественных серверах и понимать украинский контекст.

Зачем принимать этот закон

Новый закон должен решить две задачи одновременно: защитить людей от рисков ИИ и не затормозить инновации.

Синхронизация с правилами ЕС позволит украинским разработчикам без особого труда выходить на международные рынки. Амбициозная цель Минцифры к 2030 году — войти в тройку мировых лидеров по уровню внедрения ИИ в государственном секторе.

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