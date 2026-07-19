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19 июля 2026, 9:04 Читати українською

Франция заблокировала доступ к платформе Polymarket

Французский национальный регулятор азартных игр (ANJ) отдал приказ интернет-провайдерам страны полностью заблокировать доступ к сайту прогнозов Polymarket. Этот шаг усиливает ограничения, введенные еще в ноябре 2024 года, запрещающие какие-либо финансовые транзакции в пользу платформы с французских счетов, сообщает France24.

Франция заблокировала доступ к платформе Polymarket

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Регулятор пошел на радикальные меры из-за того, что, несмотря на финансовый запрет, трафик из Франции на сайт продолжал стремительно расти, достигнув 578,751 посещения в прошлом месяце.

В ANJ подчеркнули, что обновление ставок в реальном времени на доступном для французов ресурсе является незаконной рекламой азартных игр, за что предусмотрен штраф до 100 000 евро.

Франция стала очередной европейской страной, которая ограничила работу площадки, присоединившись к Германии, Италии, Испании и Украине, где сервис находится под запретом.

Несмотря на регуляторное давление в Европе, годовой доход Polymarket уже превысил $1 миллиард, сообщает Reuters.

Почему закрывают Polymarket

Такое решение французские власти приняли на фоне ряда громких скандалов в мире, связанных с манипулированием ставками на платформе.

В апреле французская служба погоды Meteo-France подала жалобу из-за излома одного из своих метеозондов. Хакеры пытались сфальсифицировать погодные показатели, чтобы выиграть ставки на Polymarket.

Американскому военнослужащему предъявлены федеральные обвинения за использование секретной информации для ставок. Он заработал более $400 000, ставя на детали сделки США по задержанию экспрезидента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Белый дом отстранил от работы оператора телесуфлера. Он подозревается в том, что он делал ставки на точное содержание речей президента США Дональда Трампа, зная текст заранее.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2026 года Украине официально заблокировали сайт платформы прогнозов Polymarket. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК) еще 10 декабря 2025 года на основании постановления № 695.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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