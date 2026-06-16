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16 июня 2026, 8:51 Читати українською

В Украине запустили налог на OLX: кто и сколько будет платить, и как будут его обходить

Уже со следующего года в Украине начнут взимать налог на доходы, полученные гражданами от торговли на цифровых платформах. Речь идет о так называемом «налоге на OLX», о котором «Минфин» уже подробно писал. Соответствующий законопроект уже направлен на подпись Президенту.

В OLX заявили, что не будут повышать тарифы для пользователей из-за законодательных нововведений

Введение такого налога является одним из структурных маяков, прописанных в меморандуме с МВФ. На его принятии настаивал также ЕС, который выделил Украине 90 млрд евро помощи.

Законопроект о налогообложении заработков на цифровых платформах изначально включал ряд достаточно скандальных норм, в частности, открытие продавцами спецсчетов в банках и фактическую отмену банковской тайны. Но голосов за такой вариант закона в сессионном зале не нашлось, а в ходе работы над документом в Раде его текст существенно переписали. Ко второму чтению в проект внесли еще несколько новых правок.

«Минфин» разбирался, как будет работать «налог на OLX», и к чему готовиться людям и бизнесу.

От налога на старые туфли — до «амнистии» ПЭПов

Глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич считает итоговый вариант законопроекта намного лучше предыдущих.

Первую версию законопроекта на эту тему в Раду вносил Кабмин. Документ содержал немало скандальных норм. В частности, Нина Южанина, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заявляла, что, в случае принятия этого документа, налоги придется платить даже с продажи через маркеплейсы подержанных вещей и назвала готовящиеся сборы «налогами на старые туфли».

Среди наиболее дискуссионных также была норма, обязывающая продавцов открывать в банках специальные счета, а финучреждения — мониторить их. Противники введения этой новации усматривали в ней покушение на банковскую тайну.

Но голосов за этот проект в Раде не нашлось. В качестве компромиссного решения, депутаты разработали альтернативный законопроект — № 15111-д (его авторы — глава профильного налогового комитета Даниил Гетманцев, депутаты Андрей Мотовиловец, Александр Сова и Ярослав Железняк).

Из нового проекта убрали требования по налогам из продажи б/у вещей и открытию спецсчетов, то есть самые скандальные нормы. В нем также появился пункт о снятии «пожизненного» мониторинга с ПЭПов (что стало одним из способов собрать больше голосов за этот проект).

«Авторы проекта ориентировались на европейскую практику, согласно которой публично значимые личности подпадают под контроль государства в течение года после отставки. Я сам имею статус ПЭПа (до 2010 года был замминистра регионального развития — ред.), и жесткий мониторинг существенно осложнял жизнь мне и моей семье, вплоть до того, что сложно было даже перевести деньги на карту. Кроме того, по моему мнению, пожизненный контроль давно ушедших в отставку публичных лиц отвлекает внимание проверяющих от действующих чиновников, поскольку просто не позволяет качественно проверять огромное количество «кейсов», — пояснил Доротич.

В такой версии проект о «налоге на OLX» был принят в первом чтении, причем Ярослав Железняк пообещал ко второму чтению «еще больше хороших правок».

В мае Рада ратифицировала договор с ЕС о предоставлении Украины финансовой помощи в размере 90 млрд евро. Одним из условий было принятие все того же «налога на OLX». А после этого голосование во втором чтении проекта № 15111-д неожиданно перенесли, что породило волну слухов о подготовке нового законопроекта на эту тему «с нуля».

Но депутаты все же вернулись к проекту № 15111-д, приняв его в целом 9 июня.

Uber, Bolt, Glovo, OLX станут «налоговыми воротами»: что это означает для пользователей

Что написано в новом законе? Управляющий партнер адвокатского объединения «Юридическая компания «WINNER» Игорь Ясько пояснил «Минфину», что новый закон содержит изменения в Налоговый кодекс, которые устанавливают специальные правила для таких маркетплейсов и цифровых ресурсов, как Uber, Bolt, Glovo, OLX, Airbnb и др., через которые физлица зарабатывают деньги.

«Закон ориентируется на европейскую модель DAC7/OECD — государство получает полную картину по доходам граждан в цифровой экономике, а пользователям предлагают упрощенный налоговый режим, вместо традиционной для Украины попытки «загнать всех на ФОП», — уточнил Ясько.

По его словам, нововведения коснутся как самих платформ, так и физлиц, которые с их помощью зарабатывают.

Ясько назвал основные группы цифровых платформ и их клиентов, для которых поменяются правила работы. Среди платформ эксперт выделил следующие:

  • такси и доставки (Uber, Bolt, Uklon, Glovo и т. д.);
  • ресурсы по аренде жилья и недвижимости (Airbnb и др.);
  • маркетплейсы и «доски объявлений» (OLX, Prom, Rozetka и другие онлайн-площадки по продаже товаров и услуг);
  • платформы для контент-креаторов и блогеров (YouTube, стриминги, сервисы донатов, платные подписки и пр.).

«Ключевой критерий — через платформу физическое лицо получает доход, а не просто покупает услугу или подписку. Поэтому обычные подписки, скажем, на Netflix, или покупки на Temu этим законом напрямую не регулируются, ведь там человек не зарабатывает, а платит», — говорит Ясько.

С принятием нового закона цифровые платформы по факту переходят в статус полноценных участников налоговой системы, и перестают быть «нейтральными техническими посредниками». На них возлагается ряд обязательств:

  • идентификация пользователей, которые получают доход через платформу (проверка статуса, базовые KYC‑процедуры);
  • сбор и хранение информации о доходах таких пользователей;
  • регулярная отчетность налоговым органам о начисленных и уплаченных доходах;
  • в ряде случаев — функции налогового агента по удержанию и перечислению налогов с выплат физлицам.

«Фактически Uber, Bolt, Glovo, Airbnb, маркетплейсы и другие сервисы становятся „налоговыми воротами“ в отношениях между своими пользователями и государством. Для платформ это означает, что придется дополнительно потратиться на IT-интеграции с налоговыми органами, обновление внутренней политики, комплаенс-процедуры и работы с пользователями, которые неожиданно обнаружат, что их доходы стали „прозрачными“ для фискальных органов», — говорит Игорь Ясько.

По его мнению, для легальных и платформ с качественной структурой новые требования становятся конкурентным преимуществом: рынок постепенно очистится от «серых» игроков, который сейчас работают без регистрации и учета.

В то же время Доротич считает, что услуги платформ для пользователей могут подорожать, поскольку операторы станут закладывать в свои комиссии затраты на апгрейд технологий и риски. Ведь в новом законе прописаны достаточно жесткие штрафные санкции для цифровых платформ.

Скажем, неподача оператором отчета о доходах продавцов или подача недостоверных данных предусматривает штраф в размере 20 минимальных зарплат (около 160 тысяч гривен). Попытки внести поправки, к примеру, определить переходной период для платформ или «отменить» штрафы, если нарушение было вызвано, к примеру, техническим сбоем, ни к чему не привели — депутаты их отклонили.

Впрочем, в компании OLX «Минфину» заявили, что не планируют менять тарифы из-за законодательных нововведений.

«В случаях, когда это будет необходимо (при превышении годового лимита 2 000 евро для частных лиц), мы будет уплачивать налог за продавца в размере 10% (5% сам налог и 5% военный сбор — ред.) в пользу государства. Для таких пользователей мы хотим сделать переход на новые правила максимально комфортным за счет четкой коммуникации и удобных процессов», — сказали «Минфину» в OLX.

Кому придется отдавать государству 10% из дохода

Среди пользователей цифровых платформ к нововведениям нужно готовится таким категориям:

  • водители такси и курьеры, которые работают через приложения Uber/Bolt/Uklon/Glovo;
  • продавцы на маркетплейсах и «досках объявлений», если речь идет о регулярных и системных продажах, а не одноразовой «распродаже шкафа»;
  • арендаторы, которые сдают жилье через Airbnb и другие онлайн-платформы;
  • блогеры, стримеры, авторы контента, получающие доход от монетизации платных подписок, донатов и пр.

«Отдельный нюанс — мелкие бытовые операции. Разовые продажи старых вещей на небольшие суммы, которые не превращаются в системный бизнес, закон пытается „отсеять“, прописав пороги и исключения. Так, не будут облагаться налогом продажи до 2 тысяч евро в год (не более 30 продаж в год). Идея в том, чтобы не трогать человека, который раз в год продаст старый телефон, но охватить тех, кто фактически ведет бизнес посредством маркеплейсов». — отметил Ясько.

Для физлиц, зарабатывающих с помощью цифровых платформ, запускается специальный режим налогообложения. Вместо прописанных сейчас в Налоговом кодексе 18% НДФЛ и 5% военного сбора, которые граждане обязаны платить со всех своих доходов, украинцы будут платить налоговую ставку 5%, плюс 5% военного сбора, то есть 10%, вместо 23%. Правда, сейчас налоговая не может отследить все подобные заработки украинцев, а граждане «забывают» о них сообщать самостоятельно.

По новым правилам доходы, полученные через цифровые платформы, не нужно будет включать в годовую налоговую декларацию, подавать по ним отчеты (это сделают операторы платформ).

«Пользователям не нужно будет становиться физлицами-предпринимателями или самостоятельно подавать декларации по „цифровым“ доходам. Налоговым агентом выступает оператор платформы, который станет удерживать налог при выплате или отчитываться о доходе пользователя, а далее он рассчитывается с налоговой в упрощенном режиме», — пояснил Игорь Ясько.

Появятся ли в Украине «теневые маркеплейсы»

Отметим, что в итоговой версии закона обнаружилось несколько весьма интересных поправок, которые внесли уже в последний момент.

К примеру, появилась норма об экспортной пошлине сроком на 10 лет на необработанный гранит — 0,3 евро за килограмм. Как говорят эксперты, налицо чисто лоббистский прием, когда в непрофильный закон «зашивают» нужные определенным компаниям нововведения, не готовя отдельные законодательные акты на эту тему.

Ограничения на вывоз за границу гранита выгодно производителям, в частности, гранитных плит и монументов, поскольку позволит ограничить экспорт и будет препятствовать росту цен на гранитное сырье на внутреннем рынке.

Еще одна поправка — о том, что поставщики электронных коммуникаций обязаны ограничивать доступ к платформам, которые не зарегистрированы должным образом, или проводят незаконную продажу подакцизных товаров (алкоголь и табак).

Такие платформы смогут работать только при условии наличия лицензии на торговлю подакцизной продукцией и внесения в специально созданный государственный реестр электронных адресов своих онлайн-площадок, доменных имен, названий мобильных приложений. Также такие площадки обязаны будут перед продажей проводить идентификацию клиентов (выполняя ограничения о запрете реализации алкоголя и табака до достижения определенного возраста). Для этого предусмотрено использование е-паспорта, «Дії», технологии распознания лиц.

Такое нововведение, скорее всего, приведет к массовому «бану» многочисленных онлайн-площадок, торгующих алкоголем и табачными изделиями (нередко на продукции нет акцизных марок, то есть она является незаконной на территории Украины). Для граждан же, покупающих алкоголь или сигареты на онлайн-площадках, близятся последние дни дешевых цен на данную продукцию.

Впрочем, не исключено, что бизнес предпримет попытку обойти нововведения. Доротич не исключает, что будут появляться новые площадки в сети darknet, которые не будут выполнять законодательных требований ни по перечислению налогов с продавцов, ни по отчетности, ни по идентификации покупателей алкоголя и табака.

В OLX прогнозируют возможный отток некоторых пользователей, которые опасаются, что их данные станут передавать в налоговую. То есть «целевая аудитория» для «теневых площадок» по факту уже формируется.

Сможет ли государство перекрыть такой канал «альтернативных продаж» — покажет время.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
VladimirVG
VladimirVG
16 июня 2026, 11:00
#
Не втомлюсь як папуга, повторювати під кожною новиною на цю тему. В Податковому кодексі і зараз, і п’ять років тому, і десять, прописана ставка ПДФО — 5% від продажу рухомого майна (окрім автомобілів, мотоциклів). Без будь-яких лімітів.
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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
16 июня 2026, 11:21
#
Ти походу взагалі не зрозумів про що було сказано, а як 5 чи 10 років назад по твоєму податкова мала б адмініструвати стягнення таких податків з фізичних осіб (не фоп)?)) А тепер вони зробили закон, котрим зобов`язали платформи надавати інформацію без рішення суду на це, як би добрий вечір.
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