Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы 4928-IX и 4929-IX о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней до 31 октября 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Это уже 20-е продолжение военного положения и мобилизации с самого начала полномасштабного вторжения рф.

Верховная Рада Верховная Рада проголосовала за соответствующие законопроекты 14 июля. Тогда за продолжение военного положения проголосовали 313 народных депутатов, за продолжение мобилизации — 311.

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Напомним

«Минфин» писал, что украинский бизнес готовится к масштабному пересмотру правил игры: до 1 сентября 2026 года все предприятия без исключения должны пройти процедуру подтверждения статуса критически важных для экономики.

Правительственная реформа — это жесткий фильтр, который заставит компании выйти из тени или проститься с возможностью бронировать работников. Автоматической пролонгации старых статусов не будет.