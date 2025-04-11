Налог на старые туфли. Гетманцев ответил «Минфину» придется ли платить украинцам, продающим б/у вещи

Украинцев пугают новым усилением контроля за карточными переводами. Как сообщила нардеп Нина Южанина в своем Телеграм, с 1 марта налоговая начала получать данные о денежных переводах на счета граждан и субъектов хозяйствования, которые продают товары через Интернет.

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Такие данные указываются в фискальных чеках, которые выдаются финучреждениями при приеме средств для дальнейшего перевода (в частности, при получении посылок с отложенным платежом на Новой почте или Укрпочте).

«По информации налоговой, за первые 20 дней марта было идентифицировано десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, которые систематически получают средства наличные счета за проданные товары. При этом налоговая уже предупредила граждан и предпринимателей, осуществляющих продажу товаров через Интернет, что во избежание финансовой и административной ответственности в будущем нужно:

— официально зарегистрироваться как субъект хозяйствования

— Проводить расчеты через РРО

— Придерживаться налогового законодательства", — пишет Южанина.

Но, по ее мнению, под колпак налоговой попадут не только торгующие товарами предприниматели, но и те украинцы, кто, к примеру, продает б/у вещи. Отслеживать кто реально делает на продаже товаров бизнес, а кто просто чистит шкафы, налоговой, по словам Южаниной, будет непросто.

«Не удивлюсь, если все сведется к систематичности операций — это более трех раз в год», — отмечает Южанина.

«То есть, если человек продал туфли своего выросшего из них ребенка за 200 гривен, то из них должен заплатить 64 гривны в бюджет (18% НДФЛ и 5% военного сбора) и еще обязан подать годовую декларацию о доходах. А если такой человек продаст четыре вещи, то что, должен зарегистрировать ФЛП», — добавила Южанина.

Она также пишет, что маркетплейсы будут передавать в налоговую данные о продавцах, которые провели хотя бы одну продажу; Речь, к примеру, об OLX, Rozetka и др. А Министерство финансов, якобы, уже подготовило соответствующий законопроект, согласно которому украинцы будут обязаны ежегодно предоставлять отчеты в налоговую, сколько бы товаров в Интернете они не продали. В Раде такой проект, правда, пока не зарегистрирован.

«Минфин» обратился за комментарием к главе профильного налогового комитета В Р Данилу Гетманцеву, и спросил, правда ли, что украинцам придется платить налоги «за старые туфли».

Вот что ответил Гетманцев:

«Предпринимательство — это самостоятельная, на собственный риск, систематическая деятельность с целью получения прибыли. Нет, продажа б/у носков, даже „распаровок“, даже больше трех и даже больше 30 не является и никогда не являлась предпринимательством. И нет, для этого не нужно регистрировать ФЛП. Иногда возникает впечатление, что ни тем, кто делает заявления, ни тем, кто их комментирует, просто нечем заняться, а открыть-почитать закон лень. „Зрады“ нет, расходимся, Но если это реальный бизнес, без регистрации, тогда да, проблемы будут. Не вижу никаких оснований, почему те, кто работает в черную, имеют право на преимущества перед теми, кто зарегистрирован», — сказал «Минфину» Гетманцев.

Как сказал «Минфину» совладелец маркеплейса Rozetka Владислав Чечеткин, он ничего не знает о требовании передавать данные по сделкам налоговой. «У нас не спрашивали», — говорит Чечеткин.