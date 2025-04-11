Украинцев пугают новым усилением контроля за карточными переводами. Как сообщила нардеп Нина Южанина в своем Телеграм, с 1 марта налоговая начала получать данные о денежных переводах на счета граждан и субъектов хозяйствования, которые продают товары через Интернет.
Налог на старые туфли. Гетманцев ответил «Минфину» придется ли платить украинцам, продающим б/у вещи
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Такие данные указываются в фискальных чеках, которые выдаются финучреждениями при приеме средств для дальнейшего перевода (в частности, при получении посылок с отложенным платежом на Новой почте или Укрпочте).
«По информации налоговой, за первые 20 дней марта было идентифицировано десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, которые систематически получают средства наличные счета за проданные товары. При этом налоговая уже предупредила граждан и предпринимателей, осуществляющих продажу товаров через Интернет, что во избежание финансовой и административной ответственности в будущем нужно:
— официально зарегистрироваться как субъект хозяйствования
— Проводить расчеты через РРО
— Придерживаться налогового законодательства", — пишет Южанина.
Но, по ее мнению, под колпак налоговой попадут не только торгующие товарами предприниматели, но и те украинцы, кто, к примеру, продает б/у вещи. Отслеживать кто реально делает на продаже товаров бизнес, а кто просто чистит шкафы, налоговой, по словам Южаниной, будет непросто.
«Не удивлюсь, если все сведется к систематичности операций — это более трех раз в год», — отмечает Южанина.
«То есть, если человек продал туфли своего выросшего из них ребенка за 200 гривен, то из них должен заплатить 64 гривны в бюджет (18% НДФЛ и 5% военного сбора) и еще обязан подать годовую декларацию о доходах. А если такой человек продаст четыре вещи, то что, должен зарегистрировать ФЛП», — добавила Южанина.
Она также пишет, что маркетплейсы будут передавать в налоговую данные о продавцах, которые провели хотя бы одну продажу; Речь, к примеру, об OLX, Rozetka и др. А Министерство финансов, якобы, уже подготовило соответствующий законопроект, согласно которому украинцы будут обязаны ежегодно предоставлять отчеты в налоговую, сколько бы товаров в Интернете они не продали. В Раде такой проект, правда, пока не зарегистрирован.
«Минфин» обратился за комментарием к главе профильного налогового комитета
Вот что ответил Гетманцев:
«Предпринимательство — это самостоятельная, на собственный риск, систематическая деятельность с целью получения прибыли. Нет, продажа б/у носков, даже „распаровок“, даже больше трех и даже больше 30 не является и никогда не являлась предпринимательством. И нет, для этого не нужно регистрировать ФЛП. Иногда возникает впечатление, что ни тем, кто делает заявления, ни тем, кто их комментирует, просто нечем заняться, а открыть-почитать закон лень. „Зрады“ нет, расходимся, Но если это реальный бизнес, без регистрации, тогда да, проблемы будут. Не вижу никаких оснований, почему те, кто работает в черную, имеют право на преимущества перед теми, кто зарегистрирован», — сказал «Минфину» Гетманцев.
Как сказал «Минфину» совладелец маркеплейса Rozetka Владислав Чечеткин, он ничего не знает о требовании передавать данные по сделкам налоговой. «У нас не спрашивали», — говорит Чечеткин.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 9
ивний заголовок для статті написаної журналістом фінансового порталу.
Людмила, ви не знаєте про існування податку на дохід?
«Людмила, ви не знаєте про існування податку на дохід?»
https://minfin.com.ua/ua/2025/04/08/148595974/
У Податковій запевнили, що не штрафують за продаж особистих речей на OLX та Promua
Роз’яснення Податкової
— продаж індивідуального майна (особистих речей) не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства;
— лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької (господарської) діяльності. Це не стосується реалізації індивідуального майна (особистих речей) громадянами за допомогою таких електронних торговельних платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж;
— посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності.
Яким боком відстутність дій податкової для покарання людей які не ухиляются від сплати податку до мого питання про те чи знає Людмила про існування цього податку?
А ви, пане, знаєте що податок на дохід це не лише податок на зарплату, а і податок на будь який дохід вцілому? Навіть якщо наприклад чоловік за гроші задовольнив сусідку він має заплатити з цього доходу податок.
А їй і не треба. Мета податкової щоб і перші і другі сплатили податки. Податкова не ставить на меті щось інше. Людмина могла б спитати в Южаніної чи знає та про існування податку на дохід. Але як, якщо сама Людмила про це не знає.
…
Підприємництво — це самостійна, на власний ризик, систематична діяльність з метою отримання прибутку. Ні, продаж вживаних шкарпеток, навіть «розпарованих», навіть понад три і навіть понад 30 не є і ніколи не був підприємництвом.
Або Мінфін нас дурить і спитав він у Гетманцева про необхідність реєструватись ФОП для продажу вживаних речей, а не про податок. Або Гетманцев ввімкнув дурника і відповів не те що питали. Нажаль ніхто не зможе пояснити і залишаєтся лише гадати.
Дивно що не обклали податками безкоштовні продажі, або хоча б зобов’язали створювати ФОП якщо віддав більше 3 речей безкоштовно.
У Податковій запевнили, що не штрафують за продаж особистих речей на OLX та Promua
Роз’яснення Податкової
— продаж індивідуального майна (особистих речей) не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства;
— лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької (господарської) діяльності. Це не стосується реалізації індивідуального майна (особистих речей) громадянами за допомогою таких електронних торговельних платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж;
— посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності.
Пояснення податкової цілком логічне, якби ти продавав систематично по 100 штук, умовно, процесори і харди — то це підприємницька діяльність, а за продаж 2−3 хардів — ти не стаєш підприємцем, бо це вживані тобою речі, типу, в тебе нема асортименту де в тебе на вибір 20−30 хардів різних виробників і моделей)
Пояснення податкової не має стосунку до того що пише людина: дохід від продажу є, податок має бути сплачений.
Податкова пише зовсім про інше: що вона не буде шукати та карати людей які отримують невелику суму доходу від невеликої кількості операцій залишаючи питання сплати податку питанням совісті цих людей.
Дохід тут буде, ти ж все це продаєш, а не роздаєш безплатно.
, але ФОП зареєструй бо вже «бізнесмен».
дивні фантазії — щоб щось продавати не треба обов'язково бути підприємцем
Дивно що не обклали податками безкоштовні продажі,
У безкоштовного «продажу» немає доходу томі і немає обов'язку сплачувати податок для продавця. А от для того хто отримав щось з такого продажу податок цілком може виникнути бо такий продаж по суті є даруванням, а подарунки в грошовій формі обкладаются податком на дохід на загальних умовах. Тому питання тут як податковий кодекс дивится на подарунки у негрошовій формі.