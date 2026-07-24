ВПЛ защитят от выселения и отменят пеню по кредитам: что изменится с осени

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Электронный статус и новые правила учета

Бумажная справка ВПЛ никуда не исчезает и остается действительной. Но наряду с ней появляется новый документ — электронное подтверждение из Единой информационной базы данных о ВПЛ. Оба варианта будут иметь одинаковую юридическую силу, так что заменять старую справку не обязательно.

Изменяется и срок уведомления государства о новом месте жительства: теперь у граждан есть на это 30 дней. Это особенно важно для тех, кто меняет место из-за боевых действий, ведь человеку нужно время, чтобы обустроиться, найти школу для детей или решить медицинские вопросы.

Закон также четко определяет основания для снятия с учета:

добровольное заявление переселенца;

возвращение в брошенное жилье или выезд за границу на постоянное проживание;

отсутствие в Украине более 90 дней или 180 дней совокупно в течение года;

вступление в силу обвинительного приговора по отдельным преступлениям;

представление недостоверных сведений при взятии на учет

Но повторно встать на учет можно, если обстоятельства снова изменились.

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Жилье, кредиты и социальные гарантии

Государство создаст цифровую платформу для поиска жилья — единую информационную систему с интерактивной картой объектов, пригодных для проживания переселенцев. Через нее можно будет проверить техническое состояние помещения, наличие свободных мест и подать заявку онлайн.

Во время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения переселенцев нельзя будет выселить только по причине истечения срока временного проживания.

Отдельный блок касается кредитных обязательств.

Переселенцы, покинувшие дома из-за оккупации или боевых действий, получают:

ограничение процентов по кредитному договору, но не выше минимальной ставки по договору;

отмену штрафов, пени и инфляционных санкций за просрочку платежей;

перерасчет долга в течение семи дней после обращения или автоматически, если банк не отреагировал;

запрет продавать этот долг третьим лицам (коллекторам) без согласия заемщика;

гарантию, что эти льготы не станут основанием для отказа в новом кредите

Пенсии для переселенцев будут назначаться и перечисляться по тем же правилам, что и для остальных граждан — без дополнительных процедур и бюрократических препятствий.

Дети ВПЛ имеют право учиться в садах и школах по месту учета родителей.

Действующие справки остаются действительными и не нуждаются в замене.

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