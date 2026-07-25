В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15435 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.
В Раде предлагают штрафовать коммунальщиков за неправильные начисления: зарегистрирован законопроект
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Что предлагает законопроект
Документ предлагает изменить правила оформления платежей за коммунальные услуги. В каждой платежке может появиться QR-код с доступом к подробной информации о том, как сформирован тариф.
Согласно пояснительной записке предлагается ввести обязательную «тарифную декларацию» для каждой коммунальной услуги.
Отмечается, что это будет официальный документ, в котором будут детально расписывать экономическое обоснование тарифа: производственная себестоимость, административные расходы, прибыль, налоги и сборы и другие составляющие тарифа.
Все счета на оплату жилищно-коммунальных услуг должны иметь QR-код, обеспечивающий доступ к тарифной декларации, касающейся цены или тарифа. Таким образом, сканируя его с помощью смартфона, человек сможет сразу перейти на веб-сайт и просмотреть полную расшифровку тарифа.
Штрафы за ошибки
Кроме того, законопроект также предлагает усилить ответственность коммунальных предприятий и управляющих за ошибки в платежках.
Если исполнитель коммунальной услуги или управляющий домом неправильно начислит плату за коммунальные услуги, он будет обязан возместить потребителю нанесенный ущерб, а также уплатить штраф.
Размер штрафа будет равен разнице между ошибочно начисленной и фактической стоимостью услуг, но не может превышать десятикратную стоимость этих услуг за соответствующий период.
Защита потребителей
Кроме того, на период военного положения предлагается запретить прекращать или ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг потребителям, проживающим на территориях областей, в пределах которых находятся территории ведения активных боевых действий или временно оккупированные россией территории.
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