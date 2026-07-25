В Раде предлагают штрафовать коммунальщиков за неправильные начисления: зарегистрирован законопроект

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июля 2026, 11:10 Читати українською

В Раде предлагают штрафовать коммунальщиков за неправильные начисления: зарегистрирован законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15435 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15435 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто предлагает законопроектДокумент предлагает изменить правила оформления платежей за коммунальные услуги.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что предлагает законопроект

Документ предлагает изменить правила оформления платежей за коммунальные услуги. В каждой платежке может появиться QR-код с доступом к подробной информации о том, как сформирован тариф.

Согласно пояснительной записке предлагается ввести обязательную «тарифную декларацию» для каждой коммунальной услуги.

Отмечается, что это будет официальный документ, в котором будут детально расписывать экономическое обоснование тарифа: производственная себестоимость, административные расходы, прибыль, налоги и сборы и другие составляющие тарифа.

Все счета на оплату жилищно-коммунальных услуг должны иметь QR-код, обеспечивающий доступ к тарифной декларации, касающейся цены или тарифа. Таким образом, сканируя его с помощью смартфона, человек сможет сразу перейти на веб-сайт и просмотреть полную расшифровку тарифа.

Штрафы за ошибки

Кроме того, законопроект также предлагает усилить ответственность коммунальных предприятий и управляющих за ошибки в платежках.

Если исполнитель коммунальной услуги или управляющий домом неправильно начислит плату за коммунальные услуги, он будет обязан возместить потребителю нанесенный ущерб, а также уплатить штраф.

Размер штрафа будет равен разнице между ошибочно начисленной и фактической стоимостью услуг, но не может превышать десятикратную стоимость этих услуг за соответствующий период.

Защита потребителей

Кроме того, на период военного положения предлагается запретить прекращать или ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг потребителям, проживающим на территориях областей, в пределах которых находятся территории ведения активных боевых действий или временно оккупированные россией территории.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Halyna859
Halyna859
25 июля 2026, 12:20
#
Це чудово, всі комунальні служби застосовують шахрайство при нарахуванні зобов"язань споживачам. Зробити коригування на зменшення дуже складно, часто неможливо.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами