В Раде предлагают штрафовать коммунальщиков за неправильные начисления: зарегистрирован законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15435 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.

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Что предлагает законопроект

Документ предлагает изменить правила оформления платежей за коммунальные услуги. В каждой платежке может появиться QR-код с доступом к подробной информации о том, как сформирован тариф.

Согласно пояснительной записке предлагается ввести обязательную «тарифную декларацию» для каждой коммунальной услуги.

Отмечается, что это будет официальный документ, в котором будут детально расписывать экономическое обоснование тарифа: производственная себестоимость, административные расходы, прибыль, налоги и сборы и другие составляющие тарифа.

Все счета на оплату жилищно-коммунальных услуг должны иметь QR-код, обеспечивающий доступ к тарифной декларации, касающейся цены или тарифа. Таким образом, сканируя его с помощью смартфона, человек сможет сразу перейти на веб-сайт и просмотреть полную расшифровку тарифа.

Штрафы за ошибки

Кроме того, законопроект также предлагает усилить ответственность коммунальных предприятий и управляющих за ошибки в платежках.

Если исполнитель коммунальной услуги или управляющий домом неправильно начислит плату за коммунальные услуги, он будет обязан возместить потребителю нанесенный ущерб, а также уплатить штраф.

Размер штрафа будет равен разнице между ошибочно начисленной и фактической стоимостью услуг, но не может превышать десятикратную стоимость этих услуг за соответствующий период.

Защита потребителей

Кроме того, на период военного положения предлагается запретить прекращать или ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг потребителям, проживающим на территориях областей, в пределах которых находятся территории ведения активных боевых действий или временно оккупированные россией территории.