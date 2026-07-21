Государственная налоговая служба напомнила налогоплательщикам: если по военным обстоятельствам они не могут своевременно выполнить свои обязательства перед бюджетом, об этом нужно сообщить налоговому инспектору и предоставить документы, подтверждающие причины.
Бизнес и граждане могут сообщить о невозможности уплаты налогов из-за войны — ГНС
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Речь идет не только об уплате налогов. Плательщики могут сообщить о невозможности выполнения каких-либо предусмотренных законом налоговых процедур — от представления отчетности до регистрации налоговых документов.
Как пояснили в ГНС, заявление о невозможности выполнения налоговых обязанностей следует подать вместе с удостоверяющими документами. Их список зависит от того, кто обращается с уведомлением: физическое лицо, самозанятое лицо или юридическая компания.
Какие обязанности можно подтвердить как невыполненные из-за войны войны
Речь может идти о ситуациях, когда плательщик не имеет возможности:
- своевременно уплатить налоги и сборы;
- представить налоговую или иную предусмотренную законом отчетность;
- зарегистрировать налоговые накладные, расчеты корректировки или акцизные документы;
- подать электронные документы по обращению горючего и этилового спирта;
- выполнить другие налоговые обязанности, определенные законодательством.
К заявлению необходимо добавить копии документов, подтверждающих, почему плательщик не мог выполнить свои обязанности в установленный срок.
Такими причинами могут быть последствия боевых действий, повреждение имущества, потеря доступа к документам или техническая возможность вести учет и представлять отчетность.
Что делать после возобновления работы
Если плательщик ранее уведомил налоговую о невозможности выполнения обязанностей, но впоследствии снова получил такую возможность, он должен об этом сообщить контролирующему органу.
Сделать это нужно в течение 60 календарных дней. Отсчет начинается с первого дня месяца, следующего за месяцем возобновления возможности выполнять налоговые обязанности.
Уведомление подается в произвольной форме.
Кому доступна такая процедура
Специальный порядок распространяется на физических лиц, в частности, самозанятых граждан, юридических лиц — как резидентов, так и нерезидентов Украины, а также их обособленные подразделения.
Одновременно для отдельных операций действуют специальные правила. Это касается, в частности, регистрации акцизных накладных, представления электронных документов по движению горючего и спирта, а также некоторых заявок на их перемещение.
Порядок подтверждения возможности или невозможности своевременного исполнения налоговых обязанностей утвержден приказом Министерства финансов Украины № 225 от 29 июля 2022 года.
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