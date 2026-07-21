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21 июля 2026, 12:22 Читати українською

Бизнес и граждане могут сообщить о невозможности уплаты налогов из-за войны — ГНС

Государственная налоговая служба напомнила налогоплательщикам: если по военным обстоятельствам они не могут своевременно выполнить свои обязательства перед бюджетом, об этом нужно сообщить налоговому инспектору и предоставить документы, подтверждающие причины.

Государственная налоговая служба напомнила налогоплательщикам: если по военным обстоятельствам они не могут своевременно выполнить свои обязательства перед бюджетом, об этом нужно сообщить налоговому инспектору и предоставить документы, подтверждающие причины.►Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новостиРечь идет не только об уплате налогов.

►Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Речь идет не только об уплате налогов. Плательщики могут сообщить о невозможности выполнения каких-либо предусмотренных законом налоговых процедур — от представления отчетности до регистрации налоговых документов.

Как пояснили в ГНС, заявление о невозможности выполнения налоговых обязанностей следует подать вместе с удостоверяющими документами. Их список зависит от того, кто обращается с уведомлением: физическое лицо, самозанятое лицо или юридическая компания.

Какие обязанности можно подтвердить как невыполненные из-за войны войны

Речь может идти о ситуациях, когда плательщик не имеет возможности:

  • своевременно уплатить налоги и сборы;
  • представить налоговую или иную предусмотренную законом отчетность;
  • зарегистрировать налоговые накладные, расчеты корректировки или акцизные документы;
  • подать электронные документы по обращению горючего и этилового спирта;
  • выполнить другие налоговые обязанности, определенные законодательством.

К заявлению необходимо добавить копии документов, подтверждающих, почему плательщик не мог выполнить свои обязанности в установленный срок.

Такими причинами могут быть последствия боевых действий, повреждение имущества, потеря доступа к документам или техническая возможность вести учет и представлять отчетность.

Что делать после возобновления работы

Если плательщик ранее уведомил налоговую о невозможности выполнения обязанностей, но впоследствии снова получил такую возможность, он должен об этом сообщить контролирующему органу.

Сделать это нужно в течение 60 календарных дней. Отсчет начинается с первого дня месяца, следующего за месяцем возобновления возможности выполнять налоговые обязанности.

Уведомление подается в произвольной форме.

Кому доступна такая процедура

Специальный порядок распространяется на физических лиц, в частности, самозанятых граждан, юридических лиц — как резидентов, так и нерезидентов Украины, а также их обособленные подразделения.

Одновременно для отдельных операций действуют специальные правила. Это касается, в частности, регистрации акцизных накладных, представления электронных документов по движению горючего и спирта, а также некоторых заявок на их перемещение.

Порядок подтверждения возможности или невозможности своевременного исполнения налоговых обязанностей утвержден приказом Министерства финансов Украины № 225 от 29 июля 2022 года.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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