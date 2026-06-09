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9 июня 2026, 14:11 Читати українською

Рада приняла закон о «налоге на OLX»

Во вторник, 9 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ, который назвали «налогом на OLX». Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других. Об этом стало известно с заседания Верховной рады.

Рада приняла закон о «налоге на OLX»
Фото: НБУ

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«За» проголосовал 241 народный депутат, против — 4, воздержались — 37.

Принятие данного законопроекта было одним из структурных маяков в программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

В первой редакции законопроект № 15111 предлагал облагать налогом доходы физлиц, полученные через цифровые платформы от аренды, перевозок, предоставления услуг и торговли. Это касалось сумм в пределах 834 минимальных зарплат (около 7,2 млн грн в 2026 году), а финансовый лимит для обязательного мониторинга должен был стартовать от 2 тысяч евро в год.

Обязанности по начислению и уплате налогов хотели возложить на сами онлайн-платформы. При этом вместо стандартных 18% НДФЛ и военного сбора (от 1,5% до 5%) вводилась льготная ставка НДФЛ в размере 5%.

Однако доработанная комитетом финальная версия (№ 15111-д) претерпела существенные изменения. В частности, депутаты отказались от скандальных норм о раскрытии банковской тайны и принудительном открытии спецсчетов для торговцев.

Также изменился механизм администрирования: если годовая выручка превысит лимит в 834 «минималки» или сумму необлагаемого налогом дохода от продажи товаров, налоговая служба будет самостоятельно рассчитывать обязательства, освобождая граждан от обязательного представления деклараций. Отдельным пунктом документ гарантирует, что сотрудничество между онлайн-площадкой и продавцом не будет рассматриваться как трудовые отношения.

Кроме того, при подготовке ко второму чтению из-под финансового надзора вывели операции Кабинета Министров, госучреждений и компаний, чьи акции торгуются на биржах. Налоговый контроль теперь не будет распространяться на «цифровые вещи», поскольку они были изъяты из определения «товар».

Для иностранных операторов платформ прописали отдельные правила: они будут отчитываться раз в год через специальный портал, а налоги будут платить ежемесячно в иностранной валюте.

По словам первого заместителя председателя Налогового комитета Совета Ярослава Железняка, финальный текст документа оказался сбалансированным и нашел отклик у всех бизнес-ассоциаций, вовлеченных в дискуссию.

«В зале правда провалился ряд правок, но не критично», — отметил он.

Когда закон заработает

Официально документ предусматривает, что новые правила налогообложения и мониторинга вступят в силу не раньше января 2027 года.

Однако реальные сроки запуска системы могут сместиться. Как отмечает Железняк, полноценный старт работы механизма состоится ближе к 2028 году. Это связано с длительными бюрократическими процессами: странам и операторам платформ понадобится немало времени для подписания всех необходимых меморандумов и технической настройки системы обмена данными.

Напомним

«Минфин» писал, что 8 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
neverice
neverice
9 июня 2026, 14:20
#
Цікаво, що ж там залишилось. Не вистачає аналітики. Бо виглядає так, що прибрали абсолютно все, що викликало критику. Особистими речами складнувато наторгувати на 7 млн грн. Це навіть для ФОПа вже ліміт. Ну і ніяких спец рахунків чи декларацій.
+
0
crowl
crowl
9 июня 2026, 14:25
#
Податок на бушні труси
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