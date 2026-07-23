Выплаты на детей вырастут в 2-3 раза: кого коснется новая реформа правительства

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Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов защиты детей и обеспечении их права на семейное воспитание» является частью реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024−2028 годы.

Документ должен пройти рассмотрение парламента. В случае принятия он изменит правила финансирования семей, воспитывающих детей на условиях попечения, а также работу служб по делам детей.

Новые выплаты и круглосуточное реагирование служб

Наибольшие изменения касаются финансовой поддержки опекунов, приемных и детских домов семейного типа. Размеры выплат планируют пересмотреть следующим образом:

Пособие на детей на попечении или в приемных семьях вырастет с нынешних 7 042−8 780 грн до 15 750−20 250 грн в зависимости от возраста ребенка. Для детей с инвалидностью выплаты увеличатся с 9 860−12 292 грн до 24 750−29 250 грн. При установлении опеки, а также устройстве ребенка в приемную семью или детский дом семейного типа впервые введут единовременную выплату 36 тыс. грн.

В Минсоцполитики уточнили, что расчеты пока ориентировочные и сделаны с учетом базовой величины 4 500 грн в пределах действующего экспериментального проекта. Окончательная сумма будет зависеть от параметров государственного бюджета на 2027 год.

Отдельный блок изменений касается служб по делам детей. Законопроект предусматривает возможность их круглосуточного реагирования на сообщения об угрозе жизни или здоровью ребенка. Для этого общества должны обеспечить работников транспортом, средствами связи и необходимой техникой.

Также предлагается изменить норматив численности служб: в городских общинах один специалист должен приходиться не более чем на 1,5 тыс. детей, а в сельских и поселковых общинах — не более 800 детей.

Семья вместо интерната

Законопроект усиливает ориентацию государственной системы на семейное воспитание. Ребенок-сирота или ребенок без родительской опеки сможет находиться в заведении не более шести месяцев, пока для него ищут семью.

Также предусматривается запрет разделения братьев и сестер во время усыновления или устройства в семьи, кроме случаев, когда это отвечает интересам детей.

Документ вводит новые гарантии для приемных родителей, в частности право на отпуск, а также изменяет порядок уплаты социального взноса, чтобы оба взрослых, воспитывающих детей, могли накапливать страховой стаж.

Отдельно законопроект предусматривает усиление ответственности должностных лиц за бездействие в случаях, когда ребенок не получил необходимой защиты или помощи.

В Минсоцполитики отмечают, что цель изменений — создать систему, в которой у ребенка больше шансов оставаться или попасть в семейную среду, а государственные службы могут быстрее реагировать на угрозы.

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