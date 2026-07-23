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23 июля 2026, 14:48 Читати українською

Выплаты на детей вырастут в 2-3 раза: кого коснется новая реформа правительства

Первый законопроект правительства премьер-министра Корецкого уже зарегистрирован в Верховной Раде. Документ № 15438 предусматривает реформирование системы защиты детей, усиление поддержки семейных форм воспитания и увеличение государственных выплат для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.

Первый законопроект правительства премьер-министра Корецкого уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов защиты детей и обеспечении их права на семейное воспитание» является частью реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024−2028 годы.

Документ должен пройти рассмотрение парламента. В случае принятия он изменит правила финансирования семей, воспитывающих детей на условиях попечения, а также работу служб по делам детей.

Новые выплаты и круглосуточное реагирование служб

Наибольшие изменения касаются финансовой поддержки опекунов, приемных и детских домов семейного типа. Размеры выплат планируют пересмотреть следующим образом:

  1. Пособие на детей на попечении или в приемных семьях вырастет с нынешних 7 042−8 780 грн до 15 750−20 250 грн в зависимости от возраста ребенка.
  2. Для детей с инвалидностью выплаты увеличатся с 9 860−12 292 грн до 24 750−29 250 грн.
  3. При установлении опеки, а также устройстве ребенка в приемную семью или детский дом семейного типа впервые введут единовременную выплату 36 тыс. грн.

В Минсоцполитики уточнили, что расчеты пока ориентировочные и сделаны с учетом базовой величины 4 500 грн в пределах действующего экспериментального проекта. Окончательная сумма будет зависеть от параметров государственного бюджета на 2027 год.

Отдельный блок изменений касается служб по делам детей. Законопроект предусматривает возможность их круглосуточного реагирования на сообщения об угрозе жизни или здоровью ребенка. Для этого общества должны обеспечить работников транспортом, средствами связи и необходимой техникой.

Также предлагается изменить норматив численности служб: в городских общинах один специалист должен приходиться не более чем на 1,5 тыс. детей, а в сельских и поселковых общинах — не более 800 детей.

Семья вместо интерната

Законопроект усиливает ориентацию государственной системы на семейное воспитание. Ребенок-сирота или ребенок без родительской опеки сможет находиться в заведении не более шести месяцев, пока для него ищут семью.

Также предусматривается запрет разделения братьев и сестер во время усыновления или устройства в семьи, кроме случаев, когда это отвечает интересам детей.

Документ вводит новые гарантии для приемных родителей, в частности право на отпуск, а также изменяет порядок уплаты социального взноса, чтобы оба взрослых, воспитывающих детей, могли накапливать страховой стаж.

Отдельно законопроект предусматривает усиление ответственности должностных лиц за бездействие в случаях, когда ребенок не получил необходимой защиты или помощи.

В Минсоцполитики отмечают, что цель изменений — создать систему, в которой у ребенка больше шансов оставаться или попасть в семейную среду, а государственные службы могут быстрее реагировать на угрозы.

Читайте также: Социальные выплаты: кто получит задержанную помощь летом 2026 года

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
23 июля 2026, 17:02
#
А как на счет повышения минимальной пенсии? Люди десятилетиями работали, платили налоги, а теперь не могут прожить на копейки, которые им платит воровское государство.
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