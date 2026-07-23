Защита помощи от Ukraine Facility: государство усиливает наказание за хищение европейских денег

Как сообщила народный депутат и член комитета ВР по вопросам финансов Ольга Василевская-Смаглюк, Украина усилит уголовную ответственность за нецелевое использование европейских средств. Правительство уже утвердило Национальную стратегию противодействия мошенничеству для защиты финансовых интересов страны и ЕС.

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В рамках масштабной программы Ukraine Facility, рассчитанной на 2024−2027 годы, Украина должна получить до 50 миллиардов евро. Однако из-за военных рисков и огромных объемов финансовой помощи эксперты видят повышенную угрозу злоупотреблений и хищений.

Чтобы минимизировать эти риски, Кабмин обязал Бюро экономической безопасности (БЭБ) подготовить изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс. Новые нормы должны четко определить уголовную ответственность за любые незаконные операции или манипуляции с финансами Европейского Союза, даже если суммы будут незначительными.

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Кроме жестких наказаний государство делает ставку на превентивные цифровые инструменты. Новая стратегия правительства предполагает модернизацию системы публичных закупок Prozorro.

Существенная часть документов в системе загружается в формате, который не поддается автоматическому машинному анализу, что значительно ограничивает возможности контроля. Правительство планирует перевести данные в удобный машиносчитываемый формат, с помощью ИИ развить системы автоматического выявления рисков и интегрировать украинские платформы с европейскими антифрод-инструментами.

Такой комплексный подход позволит выявлять подозрительные тендеры и потенциальные нарушения еще до того, как средства налогоплательщиков и международных партнеров будут фактически израсходованы.

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