Минфин обновил правила верификации пенсий: что изменится и как это повлияет на выплаты

Министерство финансов утвердило обновленную Методику верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания. Контроль назначения и выплаты средств станет более комплексным благодаря привлечению новых государственных реестров и цифровых баз данных. Об этом пишет издание « Бухгалтер 911 » .

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Что изменилось в правилах верификации пенсий

Проверки будут базироваться на межведомственном взаимодействии, что позволяет сверять информацию о получателях выплат почти мгновенно. Кроме общих законов о социальных выплатах, в нормативную базу включили положения Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», что позволит более тщательно анализировать спецпенсии и пожизненное содержание судей.

Какие данные будут проверять?

Минфин будет анализировать более широкий массив персональной и социальной информации:

Персональные и регистрационные данные: ФИО, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН), паспортные данные, а также история смены фамилии или имени по данным РАЦС.

Факт пребывания в Украине/за рубежом: данные системы «Гарт» (Госпогранслужба) обо всех пересечениях границы, продолжительности пребывания за пределами Украины и наличии оформленного постоянного проживания (ПМЖ) за границей.

Правовой статус и отбывание наказаний: сведения из Единого реестра осужденных лиц, находящихся в местах лишения свободы или заключенных под стражу, а также факты осуждения за преступления против основ нацбезопасности или терроризм.

Совместимость и основания выплат: совмещение нескольких видов пособия (пенсия, субсидии, пособие по инвалидности, выплаты одиноким матерям), а также законность начисления региональных доплат (например, «горных» надбавок).

Три этапа процедуры верификации

Процесс проверки сохраняет трехэтапную структуру, но с более серьезными требованиями:

Валидация данных. Сверяются базовые персональные сведения (теперь учитывают серию и номер свидетельства рождения). Если информация не проходит первичную валидацию, анализ сразу прекращается. Проверка подлинности. Детальное сопоставление ФИО и истории смены имени по данным РАЦС. Проверка правомерности. Глубокий анализ законности оснований получения конкретных выплат.

Что это изменит для обычных пожилых людей?