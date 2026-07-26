Министерство финансов утвердило обновленную Методику верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания. Контроль назначения и выплаты средств станет более комплексным благодаря привлечению новых государственных реестров и цифровых баз данных. Об этом пишет издание «Бухгалтер 911» .
Минфин обновил правила верификации пенсий: что изменится и как это повлияет на выплаты
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Что изменилось в правилах верификации пенсий
Проверки будут базироваться на межведомственном взаимодействии, что позволяет сверять информацию о получателях выплат почти мгновенно. Кроме общих законов о социальных выплатах, в нормативную базу включили положения Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», что позволит более тщательно анализировать спецпенсии и пожизненное содержание судей.
Какие данные будут проверять?
Минфин будет анализировать более широкий массив персональной и социальной информации:
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Персональные и регистрационные данные: ФИО, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН), паспортные данные, а также история смены фамилии или имени по данным РАЦС.
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Факт пребывания в Украине/за рубежом: данные системы «Гарт» (Госпогранслужба) обо всех пересечениях границы, продолжительности пребывания за пределами Украины и наличии оформленного постоянного проживания (ПМЖ) за границей.
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Правовой статус и отбывание наказаний: сведения из Единого реестра осужденных лиц, находящихся в местах лишения свободы или заключенных под стражу, а также факты осуждения за преступления против основ нацбезопасности или терроризм.
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Совместимость и основания выплат: совмещение нескольких видов пособия (пенсия, субсидии, пособие по инвалидности, выплаты одиноким матерям), а также законность начисления региональных доплат (например, «горных» надбавок).
Три этапа процедуры верификации
Процесс проверки сохраняет трехэтапную структуру, но с более серьезными требованиями:
- Валидация данных. Сверяются базовые персональные сведения (теперь учитывают серию и номер свидетельства рождения). Если информация не проходит первичную валидацию, анализ сразу прекращается.
- Проверка подлинности. Детальное сопоставление ФИО и истории смены имени по данным РАЦС.
- Проверка правомерности. Глубокий анализ законности оснований получения конкретных выплат.
Что это изменит для обычных пожилых людей?
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Для большинства граждан, проживающих в Украине и законно получающих свои выплаты, ничего не изменится. Обращаться в ПФУ или подавать новые документы не нужно — верификация происходит незаметно для пенсионера в электронных реестрах.
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Если в документах (паспорте, свидетельстве о рождении, ИНН) есть разногласия или опечатки, выплата может заблокироваться уже на 1-м этапе (валидация). В этом случае придется уточнить данные в ПФУ.
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Система не позволит получать два несовместимых пособия или выплаты на лиц, потерявших на это право.
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Пенсионерам, которые выехали на постоянное проживание за границу или находятся за пределами Украины без надлежащего оформления/идентификации, а также отбывающим наказание, выплаты будут приостановлены или перечислены значительно оперативнее.
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