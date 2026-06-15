МВФ требует немедленно упростить налоговое администрирование в Украине

МВФ и украинские власти достигли соглашения о первом пересмотре четырехлетней программы поддержки в размере $8,1 млрд. Среди ключевых условий называется улучшение налогового администрирования и уменьшение расходов на соблюдение налогового законодательства для добросовестных плательщиков. Фонд прямо отметил: «необходимы постоянные усилия для улучшения налогового администрирования».

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За этой бюрократической фразой стоит реальная проблема украинского бизнеса. Исследование CASE Украина, представленное в конце 2025 года, показало: на ведение налогового и бухгалтерского учета на общей системе налогообложения по НДС украинские предприниматели тратят в среднем 478,2 человеко-дней в год.

Для сравнения:

в мире в среднем — 29 человеко-дней в год

в странах ЕС — около 20 человеко-дней в год

То есть, украинские плательщики НДС тратят на налоговое администрирование в 16 раз больше, чем в среднем в мире, и в 24 раза больше, чем в странах ЕС.

Почему бизнес прячется в ФЛП

Именно это исследование положило начало публичной дискуссии о подлинной причине массового использования бизнесом упрощенной системы налогообложения. Оказалось, что предприниматели выбирают ФЛП не из-за более низких ставок налогов, а во избежание невыносимой административной нагрузки общей системы по НДС. К тому же расходы по зарплате штата бухгалтеров иногда превышает доход предпринимателей.

В итоговом пресс-релизе МВФ указано следующее: «Реформы, направленные на ограничение злоупотреблений упрощенным налоговым режимом, остаются важными, включая правила борьбы с расщеплением бизнеса и оппортунистическим переходом между налоговыми режимами, а также для ликвидации скрытой занятости. Для поддержания этих целей и, в частности, успешного перехода оптимизации налогового администрирования и уменьшения расходов на соблюдение законодательства для добросовестных налогоплательщиков.»

Теперь МВФ официально подтвердил: проблема реальна и нуждается в системном решении. Власти, со своей стороны, готовят пакет мер по оптимизации. Детали пока не раскрыты, но сам факт включения этого пункта в соглашение с Фондом является сигналом, что вопрос вышел на уровень международных обязательств.

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