Главное за четверг: ВВП Украины, ставка ЕЦБ и заработок банков

Банки Украины заработали 34,7 млрд грн: кто возглавил рейтинг

По итогам января-апреля 2026 года украинские банки заработали 34,7 млрд. грн. чистой прибыли после налогообложения. Самым прибыльным остается Приватбанк, на который пришлось 16,09 млрд грн, или 46,3% от общего результата системы. В пятерку лидеров также вошли Универсал Банк, Сбербанк, Райффайзен Банк и ПУМБ.

Госстат ухудшил оценку падения ВВП Украины в первом квартале 2026 года

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за первый квартал 2026 года. Согласно обновленным данным, ведомство ухудшило оценку падения реального ВВП по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 0,6%. Ранее прогнозировалось понижение на 0,5%.

Сбербанк готовит масштабное обновление: какие сервисы будут недоступны

Сбербанк предупредил о масштабных обновлениях. Из-за технических работ для клиентов 14 июня 2026 года будет недоступно приложение «Мобильный Сбер». Ограничения также коснутся отделений финансового учреждения. Уведомление об этом появилось в мобильном приложении Сбербанка.

ЕЦБ впервые с 2023 года повысил ставки

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 11 июня принял решение повысить три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов.

Рекордные цены на АЗС меняют авторынок: что покупать в 2026 году

Украинский авторынок продолжает «тормозить», хотя раньше активно рос, несмотря на войну. И в апреле, и по итогам мая, продажи машин ушли в минус. Но дело не только в объемах продаж. Из-за рекордного роста цен на горючее и возврата НДС на электрокары, водители массово пересматривают свои автомобильные предпочтения.