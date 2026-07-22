В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию и газ с 2027 года

В Украине могут начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для домохозяйств в 2027 году. Это станет возможным после разработки и оценки программ социальной защиты для уязвимых категорий населения. Об этом говорится в обновленном Меморандуме МВФ, передает «Интерфакс-Украина».

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Когда повысят тарифы на свет и газ

Согласно документу, украинские власти до конца февраля 2027 года должны провести оценку действующих программ поддержки коммунальных услуг, направленных на защиту потребителей с низкими доходами. После этого, при создании надлежащих механизмов помощи, тарифы для населения могут начать постепенно расти.

В МВФ отмечают, что основной целью такого шага является обеспечение потребностей энергетического сектора в восстановлении, сокращение накопившейся задолженности и создание условий для привлечения инвестиций в послевоенный период.

В то же время, в документе отмечается, что повышение тарифов должно происходить только после анализа и, при необходимости, реформирования действующей системы социальной защиты населения.

Почему МВФ требует повышения

По оценкам авторов меморандума, нынешняя структура тарифов и значительные квазифискальные затраты в энергетическом секторе создают риски восстановления отрасли, развития электросетей и обеспечения стабильного энергоснабжения.

В частности, фиксированные тарифы на энергоносители, которые остаются ниже рыночного уровня из-за введенных во время войны ограничений, ежегодно стоят государству по меньшей мере 2,2% ВВП в виде косвенных субсидий из-за деятельности государственных предприятий энергетического сектора. В то же время, прямые бюджетные компенсации на коммунальные услуги составляют около 0,6% ВВП.

В МВФ также обратили внимание, что нынешние тарифы для домохозяйств составляют примерно 55% уровня сравнимых рыночных контрактов, что создает дополнительную нагрузку на энергетическую систему.

Поэтому энергетический сектор все больше зависит от международной помощи, грантов и льготного финансирования для проведения ремонтов и закупки необходимых ресурсов.

В качестве примера в документе приведена ситуация с НАК «Нафтогаз Украины», который привлекал дополнительные ссуды для финансирования ремонтных работ и импорта газа. В результате долговая нагрузка компании в 2025 году выросла на 63% в годовом исчислении.

Рост тарифов на воду

С 1 июня 2026 г. в Украине начался этап повышения тарифов на воду.

В Павлограде вода подорожала до 113 грн., в Дрогобыче — до 87,3 грн., в Запорожье — до 69,3 грн., в Черновцах — до 63,5 грн., а жители Бородянки на Киевщине с 1 июля будут платить за кубометр воды в общей сложности 139,3 грн.

«Киевводоканал» передал столичным властям предложения по новым тарифам на водоснабжение и водоотвод. Если горсовет их утвердит, киевлянам придется платить за воду в три раза больше.