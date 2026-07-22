«Тысячу Зеленского» могут пересмотреть из-за требований МВФ

Международный валютный фонд обязал Украину не возлагать на Пенсионный фонд новые внеплановые расходы до завершения программы расширенного финансирования (EFF), действующей до февраля 2030 года. Об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, пишет РБК-Украина.

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Что известно

«Не возлагать на Пенсионный фонд Украины новые внеплановые расходные обязательства (непрерывный структурный маяк)», — говорится в документе.

В меморандуме отмечается, что это условие поддержали власти Украины: «Власть подтверждает приверженность устойчивой пенсионной реформе и предложила ввести новый непрерывный структурный маяк».

Условием предусмотрены обязательные консультации с экспертами МВФ перед передачей ПФУ новых расходных обязательств.

«Цель этого мероприятия — гарантировать, что такие решения будут соответствовать долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы и планам ее масштабного реформирования», — отмечается в документе.

Что означает запрет

Новое условие МВФ фактически не позволяет проводить новые дополнительные выплаты пенсионерам.

Как уточнили РБК-Украина источники, знакомые с результатами переговоров, под вопросом сейчас окажутся выплаты пенсионерам по 1000 гривен (как правило, выплачиваемые в рамках так называемой «тысячи Зеленского») и новые инициативы подобного характера.

При этом дальнейших индексаций пенсий и других плановых выплат, например, к определенным значительным датам, условие МВФ не относится.

«Это не имеет отношения к индексации пенсий, а вот относительно дополнительных выплат, которые у нас происходят, у МВФ не в восторге. Имеется в виду выплата 1000 гривен и другие выплаты, не предусмотренные законом», — сказал собеседник.

Напомним

ПФУ в последние годы неоднократно использовался для финансирования дополнительных соцвыплат, не связанных непосредственно с пенсионным обеспечением.

В частности, в 2023—2025 годах через ПФУ осуществлялись выплаты по программе так называемой тысячи Зеленского. Теперь любое новое внеплановое расходное обязательство фонда должно предварительно обсуждаться с экспертами МВФ.

«Минфин» писал, что тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной Владимиром Зеленским, украинцам насчитывали на карточку «Национального кэшбека».

О начале новой программы, которую назвали «тысячей Зеленского», президент объявил 25 октября 2024 года.