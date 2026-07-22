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22 июля 2026, 14:54 Читати українською

МВФ рекомендует Украине отменить 50% налог на прибыль банков после 2027 года

Международный валютный фонд рекомендует Украине отказаться от налогообложения прибыли банков по ставке 50% после 2027 г. и заменить его постоянными источниками бюджетных поступлений. Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике.

Международный валютный фонд рекомендует Украине отказаться от налогообложения прибыли банков по ставке 50% после 2027 г.

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Рекомендации МВФ

В документе отмечается, что после 2027 года налог на сверхприбыли банков должен быть отменен и заменен более качественными и постоянными источниками поступлений, соответствующими налоговой стратегии правительства.

В МВФ рекомендуют украинским властям не продлевать действие этого налога в дальнейшем. По мнению экспертов Фонда, он сдерживает природное наращивание капитала банками, снижает инвестиционную привлекательность банковского сектора и его способность финансировать послевоенное восстановление страны. Кроме того, такой механизм налогообложения, как говорится в меморандуме, не отвечает правительственной стратегии детенизации экономики.

Читайте: НБУ выступил против налога на прибыль банков в 50%: это грозит кредитованию экономики

В то же время, МВФ признает, что налог уже заложен в бюджетную декларацию, поэтому не выступает категорически против его применения в 2027 году.

В Фонде отмечают, что хотя продление действия налога еще на один год не является оптимальным решением, вместе с мерами по улучшению налоговой дисциплины он может обеспечить дополнительные поступления в бюджет на уровне 0,4% ВВП.

Напомним

3 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 14097 о повышении ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Бывшая первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что повторное ретроспективное повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к сокращению капитала банковской системы. Это в свою очередь уменьшило возможности банков по наращиванию кредитного портфеля на 20%.

Ставка налога на прибыль в 50% впервые была временно введена с ноября 2023 года и применялась к прибыли банков, начисленной за весь 2023 год, а также действовала по прибыли за 2024 год. В 2025 году прибыль банков облагалась налогом по ставке 25%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
22 июля 2026, 15:03
#
Прикольная хрень! Значит для населения мвф требует поднимать налоги, акцизы и тарифы, а банкам (особенно прикольно это по поводу частных) снижать???
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