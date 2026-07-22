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22 июля 2026, 14:02 Читати українською

Пентагон назвал расходы США на войну с Ираном

Расходы США на войну с Ираном уже достигли $37,5 млрд. Об этом во вторник, 21 июля, заявил министр обороны США Пит Гегсет во время первого после возобновления масштабных бомбардировок выступления перед Конгрессом. В то же время, он призвал законодателей срочно одобрить дополнительное финансирование военной кампании. Об этом сообщает Reuters.

Пентагон назвал расходы США на войну с Ираном

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До промежуточных выборов в Конгресс остается всего шесть месяцев. На фоне риска потерять большинство в Палате представителей и Сенате республиканцы Дональда Трампа оказались под давлением: демократы активно используют тему дорогостоящей войны, связывая ее с падением уровня жизни американцев.

$37,5 млрд — это лишь часть реальных затрат

По словам Гегсета, озвученная сумма покрывает отдельные аспекты военной кампании и прогнозируемые расходы до конца финансового года (до 30 сентября). Однако конкретного механизма расчета в Пентагоне не привели. Для сравнения: по данным источников Reuters, только первые шесть дней войны обошлись США, по меньшей мере, в $11,3 млрд.

В прошлом месяце Трамп уже пригласил в Конгресс дополнительные $90 млрд, большинство из которых предназначено именно для иранской кампании. Это спровоцировало очередную волну возмущения среди конгрессменов, обвиняющих Белый дом в умалчивании реальных планов.

«Президент угрожает эскалацией и военными преступлениями, намекая, что это может стать еще одной «бесконечной войной», — заявила старшая демократка в Комитете по ассигнованиям Патти Мюррей.

Риски для оборонного бюджета

Из-за минимального преимущества республиканцев в обеих палатах Конгресса Белому дому не обойтись без голосов демократов для принятия бюджетных законопроектов.

Сенатор-демократ Кирстен Гиллибрандор раскритиковала противоречивые заявления администрации.

«Люди ярости на вас и эту администрацию, потому что ваши слова не сходятся с действиями», — заявила она.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признал, что война истощает почти триллионный бюджет Пентагона. Если денежное довольствие военных удастся сохранить, то техобслуживание техники, боевая подготовка и разработка вооружений будущего окажутся под угрозой.

Гегсет призвал утвердить не только текущий запрос, но и рекордный бюджет оборонного ведомства на 2027 год в размере $1,5 трлн, назвав недофинансирование армии «наибольшей угрозой нации».

Потери США

Непродолжительное перемирие между США и Ираном в начале месяца окончательно сорвалось, после чего стороны вернулись к ежедневным взаимным ударам.

Число погибших американских военных возросло до 18 человек, около 430 получили ранения. Только за период с 7 июля были ранены 100 военнослужащих США, хотя 96% из них уже вернулись в строй.

Параллельно Дональд Трамп угрожает расширить перечень целей в Иране, включая электростанции, мосты, нефтяной хаб на острове Харк и подземный объект «Гора Кирка», связанный с ядерной программой. Во вторник президент США заявил, что американские силы уничтожат этот подземный комплекс «уже совсем скоро».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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