В Украине рассматривают введение налога на восстановление вместо военного сбора

После завершения военного положения правительство Украины рассматривает возможность заменить военный сбор в размере 5% налогом на восстановление. Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике, подготовленном в рамках программы расширенного финансирования (EFF) с Международным валютным фондом (МВФ).

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Согласно действующему законодательству, 5-процентный военный сбор будет действовать еще три года после отмены военного положения. По истечении этого периода правительство планирует обеспечить, чтобы доходы бюджета не сократились.

«После продления действия 5-процентной ставки военного сбора на три года после завершения военного положения мы обеспечим, чтобы после завершения действия этого мероприятия доходы не сократились. Один из рассматриваемых вариантов — введение налога на восстановление, которое заменит военный сбор. Соответствующие положения мы планируем включить в законодательство, регулирующее переходный период после отмены военного положения», — говорится в документе украинской стороны.

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Что говорит МВФ

В МВФ положительно оценили намерения украинских властей сохранить стабильные налоговые поступления после войны.

В Фонде отмечают, что в долгосрочной перспективе Украина намерена достичь первоначального профицита бюджета на уровне 0,2−0,4% ВВП, что будет способствовать восстановлению финансовой и долговой устойчивости государства.

В то же время в МВФ отмечают, что для этого правительству придется и дальше принимать меры по мобилизации внутренних доходов. В частности, уже сейчас необходимо готовить решение о замене военного сбора по истечении срока его действия.

Также в Фонде отметили, что параметры возможного налога на восстановление будут определяться в законодательстве, регулирующем переходный период после завершения войны.

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Поступления от военного сбора

По данным Государственной налоговой службы, в январе-июне 2026 года в государственный бюджет поступило 94,2 млрд. грн. военного сбора. Это на 19,2 млрд грн (25,6%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним

С 1 декабря 2024 года ставку военного сбора для физических лиц подняли с 1,5% до 5%.

«Минфин» также писал, что с 1 июля 2026 года меняется порядок зачисления военного сбора. Средства будут направляться в специальный фонд Государственного бюджета и будут направляться непосредственно на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ.