В Украине рассматривают введение налога на восстановление вместо военного сбора

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 июля 2026, 14:24 Читати українською

В Украине рассматривают введение налога на восстановление вместо военного сбора

После завершения военного положения правительство Украины рассматривает возможность заменить военный сбор в размере 5% налогом на восстановление. Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике, подготовленном в рамках программы расширенного финансирования (EFF) с Международным валютным фондом (МВФ).

В Украине рассматривают введение налога на восстановление вместо военного сбора
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно действующему законодательству, 5-процентный военный сбор будет действовать еще три года после отмены военного положения. По истечении этого периода правительство планирует обеспечить, чтобы доходы бюджета не сократились.

«После продления действия 5-процентной ставки военного сбора на три года после завершения военного положения мы обеспечим, чтобы после завершения действия этого мероприятия доходы не сократились. Один из рассматриваемых вариантов — введение налога на восстановление, которое заменит военный сбор. Соответствующие положения мы планируем включить в законодательство, регулирующее переходный период после отмены военного положения», — говорится в документе украинской стороны.

Читайте также: Военный сбор продлили на 3 года после окончания войны: Рада приняла закон

Что говорит МВФ

В МВФ положительно оценили намерения украинских властей сохранить стабильные налоговые поступления после войны.

В Фонде отмечают, что в долгосрочной перспективе Украина намерена достичь первоначального профицита бюджета на уровне 0,2−0,4% ВВП, что будет способствовать восстановлению финансовой и долговой устойчивости государства.

В то же время в МВФ отмечают, что для этого правительству придется и дальше принимать меры по мобилизации внутренних доходов. В частности, уже сейчас необходимо готовить решение о замене военного сбора по истечении срока его действия.

Также в Фонде отметили, что параметры возможного налога на восстановление будут определяться в законодательстве, регулирующем переходный период после завершения войны.

Читайте также: МВФ изменил прогноз для Украины: что будет с ВВП, инфляцией и госдолгом

Поступления от военного сбора

По данным Государственной налоговой службы, в январе-июне 2026 года в государственный бюджет поступило 94,2 млрд. грн. военного сбора. Это на 19,2 млрд грн (25,6%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним

С 1 декабря 2024 года ставку военного сбора для физических лиц подняли с 1,5% до 5%.

«Минфин» также писал, что с 1 июля 2026 года меняется порядок зачисления военного сбора. Средства будут направляться в специальный фонд Государственного бюджета и будут направляться непосредственно на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
22 июля 2026, 14:43
#
Податок на відбудову «династії»?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает MAXAOH и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами