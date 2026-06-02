2 июня 2026, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: бронирование военнообязанных, возвращение мигрантов из ЕС и рост доллара

Главное за вторник, 2 июня.

Главное за вторник, 2 июня.

Как будет работать бронирование после обновления критериев критичности предприятий — разъяснение Кабмина

Кабмин 30 мая 2026 года принял решение, которое делает систему бронирования военнообязанных более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений. Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые определяются критически важными для функционирования экономики и государства в условиях военного положения, сообщает пресс-служба Правительственного портала 2 июня.

Цены в ЕС пошли вверх: почему Украине следует готовиться к последствиям

Инфляция в ЕС в мае 2026 года достигла максимума 33 месяцев — 3,2% годовых (против 3% в апреле). Это предварительная оценка Евростата, пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

НБУ установил курс валют на среду: доллар продолжает достигать новых рекордов

Национальный банк Украины установил на 3 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,3399 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 3 копейки. Это тоже новый исторический максимум.

В ЕС согласовали новый закон о возвращении мигрантов: коснутся ли новых правил украинцев

Европейские чиновники достигли компромисса по репатриации нелегальных мигрантов. Ключевым элементом реформы является создание депортационных хабов за пределами Евросоюза. Детали соглашения обнародовало издание Politico.

Вода по двойному ценнику и доплаты за свет с июня. Что происходит с коммуналкой?

С начала мая на украинском рынке электроэнергии выросли прайс-кепы — ценовой потолок, в который регулятор позволил повышать тарифы. Новая планка — 15 тысяч гривен за мегаватт-час на рынке в сутки вперед, и 17 тысяч — на внутрисуточном рынке. Рост ценников в НКРЭ объяснили необходимостью поставлять в нашу страну больше импортной электроэнергии, которая по прежним тарифам нередко оказывалась «непроходимой» для нашего рынка.

