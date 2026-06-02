В monobank произошел технический сбой: что не работает (обновлено)

Во вторник, 2 июня, в работе приложения monobank произошел технический сбой. У пользователей могут возникать трудности при переводе средств, а также при попытках пополнить счет через платежные терминалы. Об этом идет речь в сообщении monobank.

«К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения и полученные пополнения из терминалов», — заявили в техподдержке банка.

Пользователи также жалуются на проблемы со снятием наличных денег в банкоматах Универсал Банка.

Также отмечается, что в ближайшее время сервисы возобновят свою работу.

О проблемах сообщил и соучредитель monobank Олег Гороховский.

«У нас технический сбой. Исправляем. Извините», — написал он в своем Telegram-канале.

Обновлено

По состоянию на 17:50 сервисы monobank работают в штатном режиме.

«Работа возобновлена. Еще раз приношу извинения», — сообщил Гороховский.

Проблемы не только в «моно»

Масштабные технические проблемы затронули не только monobank — downdetector фиксирует сбои в работе ряда других популярных ресурсов и сервисов, среди которых Приватбанк, Amazon, Facebook, Viber и Twitch.