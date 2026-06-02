Доллар на межбанке подорожал на 2 копейки

К закрытию межбанка во вторник, 2 июня, курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и продаже, евро в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже не изменился.
|
Открытие 2 июня
|
Закрытие 2 июня
|
Изменения
|
44,30/44,33
|
44,32/44,35
|
2/2
|
51,62/51,64
|
51,61/51,64
|
1/0
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,04−44,48 грн. Евро покупают за 51,27 грн, а продают за 51,93 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,24−44,28, евро — 51,62−51,80 грн.
Источник: Минфин
