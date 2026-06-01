Главное за понедельник: Гривна в мировом антирейтинге и рекорд глобального богатства
Гривна вошла в мировой антирейтинг валют за пять месяцев 2026 года
Украинская гривна оказалась на 11 месте в мировом антирейтинге валют по итогам первых пяти месяцев 2026 года. За этот период национальная валюта ослабла 4,68%.
Госбюджет-2025: впервые за четыре года не выполнен план доходов, а госдолг впервые в истории превысил годовой ВВП
В прошлом году объем государственного бюджета Украины достиг значительных показателей: доходы — 3,8 трлн грн, расходы — 5,4 трлн грн. Однако план доходов — впервые за четыре года выполнить не удалось. Об этом говорится в Заключениях Счетной палаты о результатах анализа годового отчета по выполнению Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».
Кабмин перезапускает Гоструд: что изменится в полномочиях службы
Кабмин принял постановление, запускающее реформу Государственной службы по вопросам труда. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба Минэкономики.
Глобальное богатство обновило рекорд: где теперь хранят средства богачи
Согласно последнему отчету Boston Consulting Group о глобальном богатстве, мировое финансовое богатство выросло на 10,7% до рекордных $333 триллионов, что является самым быстрым ростом с 2021 года.
Toyota впервые за более чем 20 лет потеряла статус самой дорогой компании Японии
Автопроизводитель Toyota Motor потерял статус самой дорогой компании в Японии. По состоянию на 1 июня, по рыночной капитализации его опередил технологический холдинг SoftBank Group.
Названы 10 стран, контролирующих мировую торговлю
Китай и США находятся в центре мировых торговых потоков, доминируя как в покупке, так и в продаже товаров по всему миру. Вместе с Германией на них приходится огромная часть мировой торговли товарами.
