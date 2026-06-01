В Дии готовят запуск 14 новых категорий заявлений в Реестр убытков

Правительство приняло постановление, позволяющее запустить весь перечень категорий, предусмотренных международным Реестром ущерба, для подачи заявлений о возмещении ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины 1 июня.

Что известно о новых категориях

Как только появится техническая возможность, бизнес, государство и граждане смогут подавать заявления через портал «Дія» еще по 14 новым категориям. Все для того, чтобы зафиксировать последствия войны и заставить Россию заплатить за каждое преступление.

Что смогут фиксировать украинцы (Категория A)

Ранее граждане могли подать заявления в международный Реестр убытков по 16 категориям: повреждение или уничтожение жилья, вынужденное внутреннее перемещение или вынужденное перемещение за пределы Украины, смерть близкого члена семьи, пропажа без вести, пытки, сексуальное насилие и другие убытки, вызванные агрессией РФ. После технического внедрения в «Дії» появится возможность фиксировать утрату доступа к медицинской помощи и образованию. Кроме того, украинцы смогут регистрировать другие экономические потери, а также случаи нарушения прав человека, гуманитарного права или законов и обычаев войны.

Что будет фиксировать государство (Категория B)

Правительство существенно расширило возможности для фиксации ущерба органами власти, местного самоуправления и государственными учреждениями. После технического запуска соответствующих услуг они смогут заявлять об экологическом ущербе, хищении природных ресурсов и расходах на разминирование территорий. Также государство сможет подавать заявления о повреждении культурного наследия, государственных гуманитарных расходах на поддержку населения и других потерях имущества.

Как будут фиксировать убытки бизнеса (Категория C)

Предприниматели тоже получат больше возможностей для справедливости. Они смогут регистрировать повреждение или уничтожение объектов культурной ценности. Также бизнес сможет подавать данные о расходах компании на релокацию и эвакуацию, заявлять о гуманитарных расходах и других экономических потерях сразу после того, как технически откроем эти категории.

Минцифры продолжает создавать удобные инструменты, чтобы каждый пострадавший мог зафиксировать нанесенный ущерб и присоединиться к процессу взыскания справедливых репараций с государства-агрессора.

Обратите внимание: новые категории будут становиться доступными в «Дії» постепенно, после их технического внедрения. О запуске каждой из услуг мы сообщим дополнительно.

Напомним

Международный реестр убытков объединяет 44 государства и Европейский Союз. В декабре 2025 года была подписана Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии, которая будет рассматривать заявления и определять размер возмещения. На данный момент в реестр уже поступило около 150 тысяч заявлений.

Украина вместе с партнерами также работает над созданием компенсационного фонда, который будет осуществлять выплаты на основе решений комиссии по принципу, что финансовую ответственность за причиненный ущерб несет РФ.