1 июня 2026, 18:14

В Дии готовят запуск 14 новых категорий заявлений в Реестр убытков

Правительство приняло постановление, позволяющее запустить весь перечень категорий, предусмотренных международным Реестром ущерба, для подачи заявлений о возмещении ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины 1 июня.

Что известно о новых категориях

Как только появится техническая возможность, бизнес, государство и граждане смогут подавать заявления через портал «Дія» еще по 14 новым категориям. Все для того, чтобы зафиксировать последствия войны и заставить Россию заплатить за каждое преступление.

  • Что смогут фиксировать украинцы (Категория A)

Ранее граждане могли подать заявления в международный Реестр убытков по 16 категориям: повреждение или уничтожение жилья, вынужденное внутреннее перемещение или вынужденное перемещение за пределы Украины, смерть близкого члена семьи, пропажа без вести, пытки, сексуальное насилие и другие убытки, вызванные агрессией РФ. После технического внедрения в «Дії» появится возможность фиксировать утрату доступа к медицинской помощи и образованию. Кроме того, украинцы смогут регистрировать другие экономические потери, а также случаи нарушения прав человека, гуманитарного права или законов и обычаев войны.

  • Что будет фиксировать государство (Категория B)

Правительство существенно расширило возможности для фиксации ущерба органами власти, местного самоуправления и государственными учреждениями. После технического запуска соответствующих услуг они смогут заявлять об экологическом ущербе, хищении природных ресурсов и расходах на разминирование территорий. Также государство сможет подавать заявления о повреждении культурного наследия, государственных гуманитарных расходах на поддержку населения и других потерях имущества.

  • Как будут фиксировать убытки бизнеса (Категория C)

Предприниматели тоже получат больше возможностей для справедливости. Они смогут регистрировать повреждение или уничтожение объектов культурной ценности. Также бизнес сможет подавать данные о расходах компании на релокацию и эвакуацию, заявлять о гуманитарных расходах и других экономических потерях сразу после того, как технически откроем эти категории.

Минцифры продолжает создавать удобные инструменты, чтобы каждый пострадавший мог зафиксировать нанесенный ущерб и присоединиться к процессу взыскания справедливых репараций с государства-агрессора.

Обратите внимание: новые категории будут становиться доступными в «Дії» постепенно, после их технического внедрения. О запуске каждой из услуг мы сообщим дополнительно.

Напомним

Международный реестр убытков объединяет 44 государства и Европейский Союз. В декабре 2025 года была подписана Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии, которая будет рассматривать заявления и определять размер возмещения. На данный момент в реестр уже поступило около 150 тысяч заявлений.

Украина вместе с партнерами также работает над созданием компенсационного фонда, который будет осуществлять выплаты на основе решений комиссии по принципу, что финансовую ответственность за причиненный ущерб несет РФ.

Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
