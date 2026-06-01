Гривна вошла в мировой антирейтинг валют за пять месяцев 2026 года

Украинская гривна оказалась на 11 месте в мировом антирейтинге валют по итогам первых пяти месяцев 2026 года. За этот период национальная валюта ослабла 4,68%. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Кто лидирует в антирейтинге

Абсолютным лидером антирейтинга стал ливийский динар, продемонстрировавший самую плохую динамику среди мировых валют.

Сильнейшие валюты

В то же время, самыми сильными валютами за четыре месяца 2026 года стали замбийская квача, израильский шекель и российский рубль. Именно эти валюты показали наибольшее укрепление за рассматриваемый период.

Динамика валютных курсов отражает влияние как внутренних экономических факторов, так и глобальных процессов: монетарной политики центробанков, цен на сырье, состояния платежных балансов, геополитических рисков и ожиданий инвесторов.

Почему слабеет гривна

Для Украины ослабление гривни происходит на фоне высоких бюджетных нужд, зависимости от внешнего финансирования и сохранения военных рисков. В то же время валютный рынок остается под контролем Национального банка, сглаживающего чрезмерные колебания курса из-за интервенций.

По итогам пяти месяцев гривна не вошла в десятку валют с самой плохой динамикой, однако ее падение почти на 5% свидетельствует о сохранении девальвационного давления на национальную валюту.