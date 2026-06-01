В Украине изменили правила оценки земли: кто от этого выиграет

Кабинет Министров устранил диспропорции, которые приводили к занижению оценки земельных участков и лишали местные бюджеты дополнительных поступлений. Соответствующее постановление, изменяющее Методику нормативной денежной оценки (НДО) земельных участков, было принято 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики 1 июня.

Что устанавливают новые правила

Новые правила совершенствуют общую методологию, введенную после реформы 2021 года, и предлагают более эффективные решения для развития общин.

Прежде всего, постановление отменяет жесткую привязку к административному центру при определении базовых показателей.

Ранее определение рентного дохода зависело исключительно от численности населения административного центра общины. Из-за этого, если в пределах общины были другие — более крупные или экономически более активные населенные пункты, оценка земельных участков на всей территории общины занижалась. Теперь общинам разрешено использовать для расчетов показатели наиболее развитого населенного пункта.

Отдельный блок изменений касается земель оздоровительного и курортного назначения. Часто такие участки расположены в городах и поселках и занимают большие площади в привлекательных зонах. После принятия Методики в 2021 году их нормативная оценка существенно снизилась.

Санатории и курортные комплексы платили значительно меньший налог. Теперь такие земли будут оцениваться по тому же коэффициенту, что и застроенные земельные участки населенных пунктов. То есть, по более высокому показателю, поскольку они активно используются и приносят доход. Кроме того, правительство уточнило перечень курортно-рекреационных зон и официально включило в него город Одессу.

В то же время постановление существенно упрощает жизнь бизнесу и землеустроителям благодаря трем важным изменениям:

Устранение пробелов при расширении границ населенных пунктов: до сих пор не было механизма оценки земельных участков при расширении границ населенных пунктов до момента проведения полной оценки всей территории. Новое постановление вводит четкий и понятный алгоритм для таких случаев.

Укрупнение оценочных районов: максимальная площадь одного района увеличена до 1500 гектаров, что существенно упростит выполнение работ.

Актуальные данные о качестве почв: исполнители работ по оценке теперь могут уточнять агропроизводственные группы почв на основе реальных современных почвенных обследований. Это позволит получать максимально точные данные. Правило распространяется на все земли, кроме особо ценных.