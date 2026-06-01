1 июня 2026, 19:02 Читати українською

Бизнес в третий раз подряд положительно оценил свою активность — индекс НБУ вырос в мае

В мае бизнес в третий раз подряд дал положительную оценку результатам своей экономической деятельности, улучшив их как в месячном, так и в годовом измерении. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно.

► Читайте телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Как изменился индекс

В мае 2026 года ИОДА составил 52,1 по сравнению с 51,7 в апреле 2026 года (в мае 2025 года — 50,8).

Оптимизму респондентов большинства опрошенных секторов способствовали стабильная ситуация в энергетике, поступление международной финансовой помощи, оживление потребительского спроса, улучшение инфляционных ожиданий, а также сезонный фактор.

Предприятия строительства третий раз подряд дали самые высокие среди всех секторов оценки результатов своей деятельности, учитывая бюджетное финансирование строительства дорог, восстановление поврежденной инфраструктуры, высокий внутренний спрос, а также сезонный фактор: секторальный индекс в мае составил 55, 3 по сравнению с 55,6 в апреле и 51,5 в мае 2025 года.

Промышленные предприятия улучшили положительные оценки результатов своей текущей деятельности благодаря активному потребительскому спросу и стабильной ситуации в энергетике: секторальный индекс в мае вырос до 52,4 с 51,5 в апреле (в мае 2025 года — 51,1).

Предприятия сферы услуг также в третий раз подряд дали положительные оценки текущей деловой активности благодаря улучшению ситуации в энергосистеме и оживлению спроса: секторальный индекс в мае вырос до 53,1 с 52,0 в апреле и был выше показателя мая 2025 года (50,9). Респонденты были настроены на дальнейшее увеличение объемов оказанных услуг, новых заказов на услуги, а также услуг в процессе выполнения.

Предприятия торговли единственные среди опрошенных секторов сдержанно оценили результаты своей деловой активности, учитывая подорожание топлива, курсовые колебания и, как следствие, увеличение расходов бизнеса: секторальный индекс в мае составил 49,6 по сравнению с 50,8 в апреле (в мае 2025 года — 50, 3).

Респонденты всех секторов ожидали более медленного роста как закупочных цен, цен на сырье и материалы, так и цен / тарифов на собственную продукцию / услуги, а также товаров, закупленных для продажи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Lesya31
1 июня 2026, 19:43
Бізнес це хто — коломойський, ахметов і притула? Звичайно у них доходи виросли фантастично! Малим бізнесам виросли тільки податки і штрафи.
