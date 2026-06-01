НБУ установил курс валют на вторник: доллар обновил исторический максимум

Национальный банк Украины установил на 2 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,3023 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 3 копейки.

Во вторник НБУ установил следующий курс доллара: 44,30 грн. Это на 4 копейки больше, чем в понедельник (44,26 грн).

Предыдущий исторический максимум доллара был установлен 28 мая — 44,29 грн.

В то же время курс евро на вторник установлен на отметке — 51,59 грн, что на 4 копейки больше, чем в понедельник (51,55 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

