Госбюджет-2025: впервые за четыре года не выполнен план доходов, а госдолг впервые в истории превысил годовой ВВП

В прошлом году объем государственного бюджета Украины достиг значительных показателей: доходы — 3,8 трлн грн, расходы — 5,4 трлн грн. Однако план по доходам впервые за четыре года выполнить не удалось. Об этом говорится в Выводах Счетной палаты о результатах анализа годового отчета о выполнении Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

Как выполнялся бюджет

В 2025 году доходы государственного бюджета, по сравнению с 2024 годом, выросли на 23% и составили 3,8 трлн грн. При этом основной прирост доходов был обеспечен административными факторами — 440 млрд грн, тогда как экономические факторы сформировали 183 млрд грн дополнительных поступлений.

Впервые за последние четыре года план доходов не был выполнен. Главными причинами этого были, в частности:

невыполнение отдельных условий по внедрению реформ: недополучено 64 млрд грн от ЕС по программе Ukraine Facility;

курс гривны к иностранным валютам ниже прогнозируемого: недополучено 99,1 млрд грн.

Аудиторы также обратили внимание на существенный рост налогового долга. За год он увеличился в 1,7 раза — до 233,3 млрд грн. Задолженности формировались преимущественно по результатам контрольно-проверочной работы, в частности, в части пени за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности, за невыполнение обязательств и штрафных санкций за нарушение требований валютного законодательства.

Начисленные некоторым плательщикам суммы значительно превышали их активы, поэтому существует риск невзыскания такой задолженности.

Расходы госбюджета

Расходы государственного бюджета в 2025 году составили 5,5 трлн грн. По сравнению с 2024 годом они выросли на 22,1% (без учета инфляции).

Наибольшая доля расходов — 69,8% - направлена на сектор безопасности и обороны. По сравнению с 2024 годом эти расходы выросли до 3,8 трлн грн. Из них:

1,8 трлн грн (48 %) — расходы специального назначения и закупка вооружения и военной техники;

почти 1,2 млрд грн (30,8 %) — денежное обеспечение военнослужащих.

При этом у Министерства обороны сформировался наибольший объем дебиторской задолженности среди главных распорядителей, который на 01.01.2026 составлял 472,6 млрд грн — 82,5 % общего объема дебиторской задолженности распорядителей и получателей средств государственного бюджета.

В целом с начала года дебиторская задолженность распорядителей и получателей средств государственного бюджета по расходам выросла на 35,7 % в основном именно за счет приобретения товаров оборонного назначения.

На 22 млрд грн меньше запланированных были расходы на предоставление трансфертов местным бюджетам. Эти расходы оказались меньше, в частности, из-за несвоевременного или неполного распределения отдельных трансфертов правительством, неполного использования субвенций на местах и возврата неиспользованных остатков средств в конце года в государственный бюджет.

Госдолг

В 2025 году государственные заимствования составили 2,4 трлн грн, или 98,9 % от плана. Из них:

внешние — почти 1,9 трлн грн;

внутренние — 581,5 млрд гривен.

Общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 29,5 % и на конец года достиг 9 трлн 42,7 млрд грн. Впервые в истории этот показатель превысил годовой ВВП страны — 101,2 %.

В то же время возросла нагрузка на государственный бюджет, связанная с погашением и обслуживанием долга. В 2025 году эти расходы составили 977,6 млрд грн, или 16 % всех расходов государственного бюджета.