Проблемных кредитов в банках стало меньше: что повлияло на динамику

Доля NPL в банковском секторе продолжает уменьшаться: по состоянию на 01 мая 2026 года — до 12,6%, или на 1,3 в. п., с начала года. Факторами, способствовавшими сохранению положительной тенденции, в январе — апреле 2026 года стали как увеличение объема новых кредитов лучшего качества, так и урегулирование неработающих долгов. Об этом говорится в сообщении НБУ .

Как изменился объем неработающих кредитов

Так, валовой объем кредитов в банковской системе за указанный период вырос на 122,3 млрд грн, или на 9,0% до 1,482 трлн грн.

В то же время, объем неработающих кредитов сократился на 2,9 млрд грн, или на 1,5%, до 186,5 млрд грн. Доля NPL физических лиц уменьшилась на 0,4 и. п. до 10,4%, бизнеса — на 1,6 и. п. до 15,4%.

Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:

в государственных банках — до 17,9%;

в частных украинских банках — до 7,7%;

в банках с иностранным капиталом — до 5,9%.

Напомним

В декабре 2025 года государственные банки списали большой объем старых неработающих активов более чем на 170 млрд грн, поэтому доля NPL уменьшилась до 15-летнего минимума.