Meta запустила платные подписки для Facebook, Instagram и WhatsApp: что они дают

Meta Platforms приступила к запуску платных подписок для Facebook, Instagram и WhatsApp, а также тестирует новые платные тарифы для пользователей своего ШИ-чата Meta AI. Таким образом, компания пытается компенсировать часть затрат на масштабное развитие искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сколько будут стоить подписки

Подписки Facebook Plus и Instagram Plus будут стоить $3,99 в месяц,

WhatsApp Plus — $2,99 в месяц.

Платные тарифы для чата Meta AI составят $7,99 в месяц за базовый пакет и $19,99 — за премиальный.

Новые подписки появились через неделю после того, как Meta сократила 10% из примерно 78 тысяч своих работников — частично для финансирования расходов на ИИ. В 2026 году компания планирует потратить до $145 млрд. капитальных инвестиций, преимущественно на строительство дата-центров для искусственного интеллекта и закупку чипов.

Инвесторы отрицательно восприняли намерения Meta еще больше увеличить расходы на ИИ в этом году. После публикации квартального отчета в прошлом месяце акции компании упали более чем на 5% на послебиржевых торгах.

Впрочем, в среду, 27 мая, после объявления о запуске новых подписок, акции Meta Platforms выросли на 3,7%.

Что дадут подписки

Руководитель продуктового направления компании Наоми Глейт заявил, что подписки для Facebook, Instagram и WhatsApp будут включать дополнительные функции для пользователей, а также премиальные инструменты для бизнеса и авторов контента.

По ее словам, новые тарифы должны предложить «больше возможностей для самовыражения и общения» в приложениях компании, а затем у них появятся новые функции.

По данным GSMArena, пользователи Facebook Plus и Instagram Plus получат доступ к ряду эксклюзивных функций. Среди них — расширенная аналитика Stories, в частности количество повторных просмотров, возможность создавать неограниченное количество списков аудитории вместо «близких друзей», а также продление времени жизни Stories свыше стандартных 24 часов.

Пользователи с подпиской также могут просматривать Stories перед публикацией, искать людей в списках просмотров Stories и публиковать сообщения в профиле без их отображения в лентах подписчиков.

Кроме того, подписка включает анимированные реакции «суперсердец» для Stories, кастомные иконки приложения, специальные шрифты для описания профиля и поддержку дополнительных закрепленных элементов в профиле.

В то же время, WhatsApp Plus предложит пользователям кастомные рингтоны, новые темы оформления приложения, возможность закреплять больше чатов, дополнительные наборы стикеров и расширенные настройки списков.

Также Meta планирует постепенно расширять тестирование подписок для пользователей Meta AI. Сам чатбот останется бесплатным, однако платные тарифы будут открывать доступ к более высоким лимитам использования режима рассуждения (Thinking Mode), а также к генерации видео и изображений.

Компания уже предлагает сервис Meta Verified для авторов контента и бизнеса. Он предоставляет синюю метку верификации, дополнительную защиту и поддержку клиентов. Стоимость такой подписки колеблется от $14,99 до $499,99 в месяц.

По итогам первого квартала Meta получила $885 млн так называемого «другого дохода» — то есть доходов не от рекламы. В компании объяснили, что эта сумма поступила преимущественно от подписок и платных сообщений в WhatsApp. Для сравнения, рекламная выручка компании за этот же период составила $55 млрд.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте компания Meta начала тестирование нового сервиса под названием Instagram Plus. Это премиальная подписка, которая предлагает пользователям доступ к расширенному инструментарию, в частности, возможность публиковать страз дольше 24 часов. Первые скриншоты с предложением подключить услугу уже заметили пользователи в Мексике и Филиппинах.

В январе 2026 года Meta подтвердила планы по тестированию новых платных подписок.