Курс валют на 29 мая: доллар в банках подешевел на 4 копейки

В пятницу, 29 мая, на наличном рынке средний курс доллара в покупке потерял 1 копейку, а в продаже 4 копейки. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже подорожал на 10 копеек.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,00−44,45 грн. Евро покупают за 51,20 грн, а продают за 51,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,18−44,21, евро — 51,55−51,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,26−44,29 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,58−51,61 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валют