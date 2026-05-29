29 мая 2026, 14:34 Читати українською

Средняя зарплата работников областных госадминистраций за год выросла на 10 тысяч: где зарабатывают больше всего

Министерство финансов Украины обновило ежемесячный аналитический дашборд, который отслеживает уровень оплаты труда и фактическую численность работников в государственном секторе (за исключением органов безопасности и обороны). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая фактическая численность работников госорганов власти в апреле 2026 составила 165,8 тыс. человек, что на 1,6 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них:

  • 108,6 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня (вместе с территориальными органами),
  • 23,1 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях,
  • 34,1 тыс. человек — в органах судебной власти.

Сколько зарабатывают

Средний уровень начисленной заработной платы в апреле для работников аппаратов государственных органов центрального уровня составлял 60,7 тыс. грн.

Средняя оплата труда работников областных государственных (военных) администраций в апреле составила 45,1 тыс. грн, что почти на 10,3 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Читайте также: Официально средняя зарплата в Киеве уже превышает 49 тыс. грн: сколько на самом деле зарабатывают киевляне

Оплата труда всех категорий работников государственных органов в разрезе учреждений

Согласно обнародованным данным, самый высокий средний уровень заработной платы зафиксирован в регуляторных и антимонопольных ведомствах:

  • НКРЭКУ (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) — 102,1 тыс. грн.
  • Антимонопольный комитет Украины — 92,1 тыс. грн.
  • Аппарат Верховной Рады — 90,3 тыс. грн.
  • АРМА (Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений) — 90,3 тыс. грн.

Следует отметить, что заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении, другие выплаты, предусмотренные законодательством, поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться.

Роман Мирончук
Источник: Минфин
Комментарии - 2

The Корупціонер Потужненко
29 мая 2026, 15:20
За що отримують зарплату НКЦПФ та Центральна виборча комісія, якщо в україні виборів взагалі немає вже, бо владу узурпували, а фондовий ринок існує лише на папері і для звітності? За що їм з держбюджету такі кошти платять хтось може пояснити?
Не дивно, що при таких зарплатах дармоїдів ухилянтів нам вічно не вистачає грошей і постійно беруться кредити та підвищують податки.
IrishRepublican
29 мая 2026, 16:32
Платять собі з однієї причини — бо можуть собі це дозволити =)
