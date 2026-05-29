Средняя зарплата работников областных госадминистраций за год выросла на 10 тысяч: где зарабатывают больше всего

Министерство финансов Украины обновило ежемесячный аналитический дашборд, который отслеживает уровень оплаты труда и фактическую численность работников в государственном секторе (за исключением органов безопасности и обороны). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая фактическая численность работников госорганов власти в апреле 2026 составила 165,8 тыс. человек, что на 1,6 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них:

108,6 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня (вместе с территориальными органами),

23,1 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях,

34,1 тыс. человек — в органах судебной власти.

Сколько зарабатывают

Средний уровень начисленной заработной платы в апреле для работников аппаратов государственных органов центрального уровня составлял 60,7 тыс. грн.

Средняя оплата труда работников областных государственных (военных) администраций в апреле составила 45,1 тыс. грн, что почти на 10,3 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Оплата труда всех категорий работников государственных органов в разрезе учреждений

Согласно обнародованным данным, самый высокий средний уровень заработной платы зафиксирован в регуляторных и антимонопольных ведомствах:

НКРЭКУ (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) — 102,1 тыс. грн.

Антимонопольный комитет Украины — 92,1 тыс. грн.

Аппарат Верховной Рады — 90,3 тыс. грн.

АРМА (Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений) — 90,3 тыс. грн.

Следует отметить, что заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении, другие выплаты, предусмотренные законодательством, поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться.