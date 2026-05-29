29 мая 2026, 8:00 Читати українською

Официально средняя зарплата в Киеве уже выше 49 тыс грн: сколько реально получают киевляне — опрос

Обновленные статистические данные свидетельствуют, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Киеве составляет 49 381 грн. Это почти на 19 тысяч гривен больше, чем в среднем по Украине, где этот показатель составляет 30 356 грн. По сравнению с предыдущим месяцем зарплаты в столице выросли на 8,2%. «Минфин» решил спросить у наших читателей в Instagram, сколько реально зарабатывают в столице. Свои зарплаты раскрыли 639 респондентов. И результаты в статистику не вписались.

Уровень заработных плат в Киеве продолжает существенно опережать средние показатели по стране, однако значительная часть украинцев все еще получает доходы ниже среднего уровня.

Согласно результатам голосования, наибольшая доля опрошенных — 49% — отметили, что их зарплата ниже средней по стране и составляет до 30 тыс. грн.

Еще 25% респондентов ответили, что их доход примерно соответствует среднему уровню — около 30 тыс. грн.

В то же время 21% участников опроса сообщили, что получают больше среднего уровня зарплаты в Киеве — ориентировочно от 50 тыс. грн.

Только 6% опрошенных отметили, что работают в сфере IT или финансов, где уровень доходов традиционно остается выше среднего.

Где зарплаты больше 50 тысяч

По данным Минфина, в первый месяц весны самые высокие средние зарплаты среди госорганов были зафиксированы в регуляторных и антимонопольных ведомствах.

В частности, средний уровень оплаты труда в НКРЭКУ составил 93,5 тыс. грн, в Антимонопольном комитете — 92 тыс. грн, в Министерстве цифровой трансформации — 76,7 тыс. грн, в Счетной палате — 76,3 тыс. грн.

В первую десятку также вошли Аппарат Верховной Рады, НАПК и Государственная таможенная служба, где средние зарплаты превышали 70 тыс. грн.

В то же время, общая статистика Минфина свидетельствует о постепенном сокращении штата государственных служащих.

На этом фоне результаты опроса демонстрируют существенный разрыв между доходами в части госорганов, столицы и зарплатами большого числа работающих украинцев.

Роман Мирончук
