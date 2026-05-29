Bybit и MEGOGO: мир кино встречается с миром криптовалют

Bybit , вторая криптовалютная биржа в мире по объему торговли, и MEGOGO, ведущий медиасервис в Украине, объявили о начале сотрудничества.

В рамках партнерства компании запускают серию образовательных и развлекательных инициатив, которые должны сделать вход в мир цифровых активов простым и понятным широкой аудитории.

«Мы рады объединить усилия с MEGOGO — одним из лидеров украинского рынка развлечений. Наша цель — показать, что криптовалюты могут быть частью повседневной жизни — такой же простой и понятной, как просмотр любимого кино», — сказала Дарья Васюта, региональная руководительница маркетинга Bybit.

Интеграция знаний и развлечений

Одним из ключевых элементов сотрудничества станет запуск специального криптоквиза на платформе MEGOGO. Интерактивный формат позволяет пользователям проверить свои знания о блокчейне и криптовалютах в легкой игровой форме, сочетая обучение с привычным досугом.

Эксклюзивные бонусы для новых пользователей

В рамках общей кампании пользователи смогут получить бесплатную месячную подписку MEGOGO «Оптимальная» при выполнении определенных условий на платформе Bybit. Эта подписка предоставляет доступ к библиотеке фильмов, сериалов и прямых спортивных трансляций.

Условия программы включают в себя прохождение стандартной верификации личности (KYC), минимальный депозит в размере $100 и инвестицию по меньшей мере $10 в любой продукт Bybit Earn. После выполнения этих требований пользователь получает промокод для активации подписки.

Розыгрыш премиальных призов

Партнерство не ограничивается бонусами. Все пользователи, выполняющие хотя бы одно из условий (проверка лица, депозит или инвестирование), автоматически участвуют в розыгрыше.

Призовой фонд включает iPhone 17, AirPods, подписки MEGOGO, а также лимитированный мерч от Bybit.