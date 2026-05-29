НБУ установил курс валют на первый день лета

Национальный банк Украины установил на 1 июня официальный курс гривны на уровне 44,2680 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара меньше чем на копейку.

Курс доллара

На понедельник НБУ установил следующий курс доллара: 44,2680 грн. В пятницу курс был на уровне 44,2653 грн.

Исторический максимум доллара: 44,29 грн (28.05.26).

В то же время, курс евро на понедельник установлен на отметке — 51,55 грн, что на 12 копеек больше, чем в пятницу (51,43 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

