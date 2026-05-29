Национальный банк Украины установил на 1 июня официальный курс гривны на уровне 44,2680 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара меньше чем на копейку.
НБУ установил курс валют на первый день лета
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Курс доллара
На понедельник НБУ установил следующий курс доллара: 44,2680 грн. В пятницу курс был на уровне 44,2653 грн.
Исторический максимум доллара: 44,29 грн (28.05.26).
Курс евро
В то же время, курс евро на понедельник установлен на отметке — 51,55 грн, что на 12 копеек больше, чем в пятницу (51,43 грн).
Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 25 незарегистрированных посетителей.
Комментарии