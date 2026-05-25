Главное за понедельник: доступ к информации об имуществе и активах украинцев и украинский аналог ChatGPT
Гетманцев назвал, какую минимальную пенсию может разрешить бюджет в условиях войны
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что предлагал заложить в бюджет повышение минимальной пенсии до 4700 грн. По его словам, при условии дополнительных усилий этот показатель можно было бы увеличить еще больше, не изменяя общую структуру пенсионной системы.
Полиция получит доступ к информации об имуществе и активах украинцев
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15260 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов по усовершенствованию мер по выявлению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности» от 19 мая 2026 года, который предлагает расширить полномочия Нацполиции по делам.
Средняя зарплата в Киеве превысила 49 тыс. грн: где платят больше
Уровень зарплат в Киеве продолжает существенно опережать средние показатели по стране. Наибольшие доходы традиционно получают работники ИТ-сферы, финансового сектора и государственного управления, в то время как самые низкие зарплаты остаются в образовании, строительстве и сфере обслуживания.
В Украине презентовали аналог ChatGPT — Lapathoniia
В Украине заработал ШИ-ассистент Lapathoniia, построенный на базе отечественных крупных языковых моделей. Вся инфраструктура проекта размещена в украинских датацентрах и обеспечивает полный контроль и безопасность данных.
Киевлян предупредили: город может остаться без воды на несколько дней
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко пояснил, что Бортницкая станция аэрации является гигантским комплексом, и для ее уничтожения понадобятся тысячи дронов. Однако остановка системы водоснабжения и водоотвода вполне реальна из-за обесточивания.
Папа Римский призвал «оружить» ИИ
Ватикан обнародовал первый большой программный труд нового главы Католической церкви Папы Римского Льва XIV — энциклику под названием Magnifica Humanitas («Великое человечество или Величественная человечность» на украинском языке. — Ред).
Украинцы в апреле продали дорогостоящих металлов на рекордную сумму
В апреле 2026 года украинцы продали физических дорогостоящих металлов больше, чем купили на рекордную сумму 1,22 млн дол.
Зачем ЕС тратит миллиарды на цифровой евро и кто на этом заработает
Цифровой евро становится одним из самых дорогих платежных проектов Европы. Только первые пять технических компонентов Европейский центральный банк выделил €1,16 млрд. Еще больший счет ждет коммерческие банки, которым придется перестраивать собственные системы под новый инструмент. Почему и кому именно Европа готова платить безумные деньги во времена, когда цифровые платежи и так работают безупречно?
