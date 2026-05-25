Киевлян предупредили: город может остаться без воды на несколько дней

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко пояснил, что Бортницкая станция аэрации является гигантским комплексом, и для ее уничтожения понадобятся тысячи дронов. Однако остановка системы водоснабжения и водоотвода вполне реальна из-за обесточивания. Об этом он заявил в эфире День.LIVE.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В чем причина

По его словам, городские власти до сих пор не завершили установку огромных генераторов общей мощностью 120 мегаватт на помповых станциях.

Чиновники обещали закончить эти работы еще до конца прошлого года, но сроки постоянно смещаются из-за технических сложностей.

«Наши чиновники поспешили давать такие положительные реляции о скором завершении. Глядя на эту ситуацию со стороны, я сразу понимал, что сроки будут по меньшей мере вдвое больше тех, которые заявляли в КГГА», — заявил он.

Напомним

В ночь с субботы на воскресенье, в результате прилетов нескольких ракет повреждена Бортническая станция аэрации — единственное крупное сооружение очистки сточных вод Киева и части населенных пунктов Киевской области.

Из-за удара проблемы с водой могут возникнуть во всех районах столицы, а также в Ирпене, Буче, Вишневом, Чабанах, Гостомеле, Ворзеле, обоих Борщаговках, Коцюбинском, Борисполе, Броварах, Гнидине, Гатном, Счастливом и Новоселках.