25 мая 2026, 19:24 Читати українською

Temu и AliExpress могут начать автоматически брать 20% налога при заказе из Украины

Маркетплейсы Temu и AliExpress могут начать автоматически взимать 20% НДС с покупателей в Украине при оформлении заказа. Такой механизм предусматривают обновленные законопроекты № 15112-д и № 12360 о налогообложении импортных посылок стоимостью до 150 евро. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Как будет работать новый механизм налогообложения посылок

В первом случае налог будет уплачиваться непосредственно во время покупки на маркетплейсе. В компании пояснили, что крупные международные платформы, которые уже инвестировали в украинский рынок, вряд ли откажутся от работы в Украине и смогут технически доработать свои ИТ-системы для автоматического начисления НДС.

После этого маркетплейс будет передавать средства операторам доставки, которые уже будут уплачивать их в бюджет. Сейчас доставку товаров Temu в Украину осуществляют сразу несколько компаний, среди которых «Укрпочта», «Новая почта» и Meest Express.

Второй вариант предусматривает уплату НДС непосредственно получателем через почтового оператора. Такой механизм может применяться для мелких продавцов, которые не будут инвестировать в техническую интеграцию с украинской системой налогообложения.

В этом случае продавцы должны передавать операторам информацию о перемещении посылок, а операторы смогут связаться с покупателем еще до прибытия отправления в Украину и организовать оплату налога. После этого средства будут перечисляться в госбюджет.

В Украине хотят автоматизировать обработку импортных посылок

В «Укрпочте» также пояснили, что для администрирования НДС будет использоваться UCR — уникальный код посылки. Это должно помочь работать с консолидированными отправлениями, когда маркетплейсы объединяют несколько заказов в одну посылку для экономии на логистике.

В компании привели статистику: если в 2021 году перевезли около 4 млн кг международных отправлений, то в прошлом году — уже 12 млн кг, хотя количество самих посылок существенно не выросло.

В Гостаможслужбе заявили, что таможня готова с нового года обрабатывать все посылки в автоматическом режиме в случае принятия законопроекта.

Представители бизнеса, в свою очередь, призывают как можно скорее принять документ. Они считают, что действующая система создает неравные условия для украинских производителей и стимулирует компании переносить склады электронной коммерции за границу, в частности из-за рисков воздушных атак в Украине.

Напомним

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять пакет законопроектов № 15112-Д и № 12360.

Документы предусматривают, что в рамках гармонизации украинского законодательства с нормами Е С Украина возложит обязанность администрирования НДС на иностранные маркетплейсы, а также введет автоматический обмен информацией о продажах товаров через онлайн-платформы.

Автор:
Роман Мирончук
Комментарии - 4

TAN72
25 мая 2026, 20:42
-2 платформы
1Venger2
25 мая 2026, 21:19
Чергова лапша на вуха. Кончені уроди хочуть і далі давити простих людей під соусом вимог з Єропи. Система для роботи не зроблена. Люди лохи по вашому? Хто захочу платити на 20% більше. Міфічні виробники, а по факту імпортери китаських товарі зароблять, а у людей останні гроші хочуть вийняти!!!
lider2000
25 мая 2026, 21:34
А если старну другую указать?
Vovan
25 мая 2026, 21:47
Ключове тут як я розумію «можуть почати» а можуть і не почати :)
