25 мая 2026, 19:01 Читати українською

ГНС предупредила о мошеннических письмах: что нужно знать плательщикам

Зафиксирована массовая фишинговая рассылка, которая осуществляется с использованием имени ГНС. Злоумышленники посылают электронные письма с уведомлениями о якобы имеющемся налоговом долге и требованием срочно его уплатить по указанной ссылке. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Такие сообщения не имеют никакого отношения к Государственной налоговой службе Украины и являются попыткой мошенничества.

Что содержится в письмах

В письмах обычно содержится:

  • уведомление о «неуплаченном налоговом долге»;
  • призыв срочно перейти по ссылке для проверки деталей или уплаты задолженности;
  • использование логотипов или визуального стиля, похожего на официальную символику ГНС;
  • поддельные адреса отправителя, имитирующие официальные домены.

Переход по таким ссылкам может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения или похищению конфиденциальных данных.

Отмечаем: налоговая служба не направляет требований об уплате налогового долга из-за сторонних ссылок в электронных письмах.

Призываем граждан и бизнес быть особенно внимательными и соблюдать базовые правила кибергигиены:

  • не открывать письма от неизвестных или подозрительных отправителей;
  • не переходить по ссылкам в сомнительных сообщениях;
  • не загружать вложения с таких писем
  • проверять информацию исключительно через официальные ресурсы ГНС;
  • в случае сомнений — обращаться к официальным каналам службы.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
