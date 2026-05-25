ГНС предупредила о мошеннических письмах: что нужно знать плательщикам

Зафиксирована массовая фишинговая рассылка, которая осуществляется с использованием имени ГНС. Злоумышленники посылают электронные письма с уведомлениями о якобы имеющемся налоговом долге и требованием срочно его уплатить по указанной ссылке. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Такие сообщения не имеют никакого отношения к Государственной налоговой службе Украины и являются попыткой мошенничества.

Что содержится в письмах

В письмах обычно содержится:

уведомление о «неуплаченном налоговом долге»;

призыв срочно перейти по ссылке для проверки деталей или уплаты задолженности;

использование логотипов или визуального стиля, похожего на официальную символику ГНС;

поддельные адреса отправителя, имитирующие официальные домены.

Переход по таким ссылкам может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения или похищению конфиденциальных данных.

Отмечаем: налоговая служба не направляет требований об уплате налогового долга из-за сторонних ссылок в электронных письмах.

Призываем граждан и бизнес быть особенно внимательными и соблюдать базовые правила кибергигиены: