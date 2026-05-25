Зафиксирована массовая фишинговая рассылка, которая осуществляется с использованием имени ГНС. Злоумышленники посылают электронные письма с уведомлениями о якобы имеющемся налоговом долге и требованием срочно его уплатить по указанной ссылке. Об этом говорится в сообщении ГНС.
ГНС предупредила о мошеннических письмах: что нужно знать плательщикам
Такие сообщения не имеют никакого отношения к Государственной налоговой службе Украины и являются попыткой мошенничества.
Что содержится в письмах
В письмах обычно содержится:
- уведомление о «неуплаченном налоговом долге»;
- призыв срочно перейти по ссылке для проверки деталей или уплаты задолженности;
- использование логотипов или визуального стиля, похожего на официальную символику ГНС;
- поддельные адреса отправителя, имитирующие официальные домены.
Переход по таким ссылкам может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения или похищению конфиденциальных данных.
Отмечаем: налоговая служба не направляет требований об уплате налогового долга из-за сторонних ссылок в электронных письмах.
Призываем граждан и бизнес быть особенно внимательными и соблюдать базовые правила кибергигиены:
- не открывать письма от неизвестных или подозрительных отправителей;
- не переходить по ссылкам в сомнительных сообщениях;
- не загружать вложения с таких писем
- проверять информацию исключительно через официальные ресурсы ГНС;
- в случае сомнений — обращаться к официальным каналам службы.
Источник: Минфин
