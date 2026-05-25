Tether запустит национальный стейблкоин Грузии

Компания Tether заявила о планах запустить стейблкоин, номинированный в грузинском лари. Проект будет осуществлен при поддержке правительства Грузии. Стейблкоин получит название GEL₮.

Что известно

Как сообщает компания, GEL₮ позволит снизить стоимость транзакций, обеспечить почти мгновенные расчеты, программируемые платежи и более эффективное перемещение средств внутри цифровой финансовой инфраструктуры.

Ожидается, что проект поможет развитию международной торговли, финтеха, цифровых платежей и доступа к программируемым финансовым сервисам в Грузии. Дополнительные подробности о структуре GEL₮, графике запуска и механизмах регулирования будут объявлены позднее.

Tether отмечает, что Грузия уже считается одной из наиболее развитых юрисдикций в сфере цифровых платежей. К примеру, это относится к возможности уплаты налогов через мгновенную конвертацию цифровых активов в национальную валюту.

Особенно важно, что грузинское законодательство разрабатывалось с учетом совместимости с американской юридической базой в сфере криптовалюты, включая закон GENIUS Act. Это делает Грузию одной из первых стран, стремящихся к прямой регуляторной совместимости с американской цифровой финансовой системой.

Напомним

В марте Национальный банк Грузии разрешил зарегистрированным в стране компаниям выпускать стейблкоины в лари и других валютах. Эмиссия доступна юрлицам с капиталом от 500 тысяч лари и только с одобрения регулятора.

Tether — эмитент долларового стейблкоина USDT, капитализация которого в настоящий момент составляет $189 млрд. Также компания развивает токен XAUT, обладатели которого могут обменять его на физическое золото.