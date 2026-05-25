Папа Римский призвал «разоружить» ИИ

Ватикан обнародовал первый крупный программный документ нового главы Католической церкви Папы Римского Льва XIV — энциклику под названием Magnifica Humanitas («Великолепное человечество» — прим. ред.). Об этом сообщает DW.

Позиция Папы Римского

Опубликованный в понедельник, 25 мая, документ, который эксперты уже окрестили «социальной энцикликой эпохи ИИ», посвящен защите человека во времена стремительного технологического прогресса. Символично, что работа вышла в 135-ю годовщину знаменитого манифеста Rerum novarum, который в свое время заложил основы католического социального учения.

Лев XIV, ставший первым понтификом-американцем в истории и возглавляющий Католическую церковь уже год, лично посетил презентацию документа в Ватикане, что является беспрецедентным шагом для Святого престола. Также на церемонии презентации присутствовал соучредитель компании-разработчика ИИ-технологий Anthropic, тех-миллиардер Крис Олах, сообщает информационное агентство dpa.

Папа предостерегает от угрозы цифрового Вавилона

В тексте объемом более 100 страниц понтифик сравнивает хаотичное развитие технологий с библейской Вавилонской башней — символом человеческой гордыни. Признавая искусственный интеллект «полезной помощью» во многих областях, Лев XIV в то же время бьет тревогу из-за рисков монополизации технологий узким кругом крайне влиятельных лиц.

По его словам, концентрация таких инструментов в руках ограниченных групп людей угрожает демократическим процессам, а также информационной и экономической безопасности вследствие неограниченных возможностей контроля и манипуляций, которые предоставляет этому ограниченному кругу лиц ИИ.

Поэтому, по убеждению Папы, «необходимо, чтобы применение ИИ — особенно когда речь идет об общественных благах и основополагающих правах — сопровождалось четкими критериями и эффективными механизмами контроля». Так, Лев XIV предлагает ввести «Этический кодекс» для урегулирования этого вопроса. Также, по мнению понтифика, должно быть урегулировано обращение с данными пользователей. Впрочем, и это ничего не даст, уверен глава Католической церкви, «если эту мораль будут определять лишь несколько человек». Эти слова воспринимаются обозревателями как критика в адрес ведущих технологических миллиардеров из США, пишет информагентство dpa.

Отдельные предостережения энциклика нынешнего Папы Римского содержит и в отношении опасностей неконтролируемого распространения фейков, созданных с помощью ИИ. Однако наибольшую тревогу у понтифика вызывает использование именно военного ИИ. Нынешний Папа решительно потребовал введения жестких международных правил и этического кодекса.

«Недопустимо доверять смертоносные или необратимые решения искусственным системам. Машины ни в коем случае не должны самостоятельно принимать решения о жизни и смерти. Искусственный интеллект необходимо обезоружить», — отметил он.