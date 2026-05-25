Папа Римский призвал «разоружить» ИИ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 мая 2026, 18:16 Читати українською

Папа Римский призвал «разоружить» ИИ

Ватикан обнародовал первый крупный программный документ нового главы Католической церкви Папы Римского Льва XIV — энциклику под названием Magnifica Humanitas («Великолепное человечество» — прим. ред.). Об этом сообщает DW.

Ватикан обнародовал первый крупный программный документ нового главы Католической церкви Папы Римского Льва XIV — энциклику под названием Magnifica Humanitas («Великолепное человечество» — прим. ред.).

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Позиция Папы Римского

Опубликованный в понедельник, 25 мая, документ, который эксперты уже окрестили «социальной энцикликой эпохи ИИ», посвящен защите человека во времена стремительного технологического прогресса. Символично, что работа вышла в 135-ю годовщину знаменитого манифеста Rerum novarum, который в свое время заложил основы католического социального учения.

Лев XIV, ставший первым понтификом-американцем в истории и возглавляющий Католическую церковь уже год, лично посетил презентацию документа в Ватикане, что является беспрецедентным шагом для Святого престола. Также на церемонии презентации присутствовал соучредитель компании-разработчика ИИ-технологий Anthropic, тех-миллиардер Крис Олах, сообщает информационное агентство dpa.

Папа предостерегает от угрозы цифрового Вавилона

В тексте объемом более 100 страниц понтифик сравнивает хаотичное развитие технологий с библейской Вавилонской башней — символом человеческой гордыни. Признавая искусственный интеллект «полезной помощью» во многих областях, Лев XIV в то же время бьет тревогу из-за рисков монополизации технологий узким кругом крайне влиятельных лиц.

По его словам, концентрация таких инструментов в руках ограниченных групп людей угрожает демократическим процессам, а также информационной и экономической безопасности вследствие неограниченных возможностей контроля и манипуляций, которые предоставляет этому ограниченному кругу лиц ИИ.

Поэтому, по убеждению Папы, «необходимо, чтобы применение ИИ — особенно когда речь идет об общественных благах и основополагающих правах — сопровождалось четкими критериями и эффективными механизмами контроля». Так, Лев XIV предлагает ввести «Этический кодекс» для урегулирования этого вопроса. Также, по мнению понтифика, должно быть урегулировано обращение с данными пользователей. Впрочем, и это ничего не даст, уверен глава Католической церкви, «если эту мораль будут определять лишь несколько человек». Эти слова воспринимаются обозревателями как критика в адрес ведущих технологических миллиардеров из США, пишет информагентство dpa.

Отдельные предостережения энциклика нынешнего Папы Римского содержит и в отношении опасностей неконтролируемого распространения фейков, созданных с помощью ИИ. Однако наибольшую тревогу у понтифика вызывает использование именно военного ИИ. Нынешний Папа решительно потребовал введения жестких международных правил и этического кодекса.

«Недопустимо доверять смертоносные или необратимые решения искусственным системам. Машины ни в коем случае не должны самостоятельно принимать решения о жизни и смерти. Искусственный интеллект необходимо обезоружить», — отметил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
kadaad1988
kadaad1988
25 мая 2026, 18:54
#
Боится конкуренции?
+
0
lider2000
lider2000
25 мая 2026, 21:33
#
Боится, что его паства окончательно перестанет донатить). А за шо они харчеваться будут?

П. С. Достаточно српосить любой ИИ о религии.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами