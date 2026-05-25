Украинцы в апреле продали дорогостоящих металлов на рекордную сумму

В апреле 2026 года украинцы продали физических дорогостоящих металлов больше, чем купили на рекордную сумму 1,22 млн дол. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на статистику НБУ .

Сколько продали золота и серебра

золота продали больше, чем купили на 655 тыс долл. (второй за историю результат)

серебра продали больше, чем купили, а 565 тыс долл. (рекорд)

Всего население купило физических банковских металлов на 3,03 млн дол., а продало на 4,2 млн дол. Конечно тотальная концентрация операций в золоте — 96%.

Вообще это очень низколиквидный и маленький рынок. Всего оборот 7,2 млн долл. в месяц. Для сравнения в валютном рынке оборот 3,2 млрд дол.