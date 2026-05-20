Главное за среду: экономическая стратегия, подорожание топлива и выплата ко Дню Независимости

Украина готовит новую экономическую стратегию: на что сделают ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-заседание Международной консультативной группы по привлечению инвестиций и экономического развития нашей страны. Главной темой обсуждения стал проект комплексной стратегии экономической трансформации Украины под названием «Экономика будущего».

НБУ установил курс валют на четверг: доллар достиг нового исторического максимума

Национальный банк Украины установил на 21 мая 2026 официальный курс гривны на уровне 44,2271 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 7 копеек. Это новый исторический максимум, предыдущий был установлен 13 марта 2026 на уровне 44,16 грн.

Каким будет курс доллара в начале лета — прогноз банкира.

До конца месяца и в начале лета валютный рынок Украины, вероятнее всего, будет оставаться контролируемым, без резких курсовых скачков. По базовому прогнозу курс доллара может колебаться в пределах 43,5−44,5 грн. Об этом рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

Разовая выплата ко Дню Независимости-2026: кто и сколько получит

13 мая 2026 года Кабмин принял постановление № 602 «Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины.

Ценники на АЗС снова растут: за сколько будем заправляться в ближайшее время

С конца апреля цены на отечественных АЗС начали снижаться, причем аналитики обещали быстрое падение и даже не исключали, что водители могут увидеть на заправках даже старый ценник в 60 гривен за литр. Но, по данным Минфина, за последние семь дней бензин А-95 плюс подорожал на 1,2 гривны, обычный — почти на гривну, а дизельное топливо прибавило в цене около 50 копеек на литре.