Более 20% проверенных сетей АЗС продают дизель, не соответствующий ГОСТу — исследование

Институт потребительских экспертиз провел масштабное исследование качества дизельного горючего в сетях АЗС Украины. Для проверки эксперты отобрали образцы дизтоплива в 12 сетях в разных регионах страны и передали их в лабораторию, пишет Укравтопром.

Какие АЗС проверяли

В исследование вошли сети WOG, UKRNAFTA, KLO, ОККО, BVS, БРСМ-НЕФТЬ, VST, MARSHALL, АВТОТРАНС, БАРС, MANGO и ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ.

Что показала проверка

По результатам лабораторного анализа, более 20% проверенных сетей отпускают дизельное топливо, не соответствующее нормативам действующего ГОСТа.

Еще около 40% сетей формально не нарушили требования стандарта, однако их показатели находятся на грани допустимых норм.

Где обнаружили нарушения

Некондиционное топливо, то есть не соответствующее нормативам стандарта, обнаружили в трех сетях: БРСМ-НЕФТЬ, MARSHALL и MANGO.

Горючее без нарушений по требованиям ГОСТа, но по предельным показателям, зафиксировали в сетях BVS, АВТОТРАНС, VST, БАРС и ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ.

В то же время дизельное топливо, соответствующее всем нормативам, было обнаружено в сетях WOG, UKRNAFTA, KLO и ОККО.

Таким образом, исследование показало существенную разницу в качестве дизтоплива на украинском рынке: только треть проверенных сетей продемонстрировала стабильное соответствие всем требованиям стандарта.

Напомним

В среду, 20 мая, подорожали все основные виды бензина и дизельное топливо, в то время как автогаз стал единственным видом топлива, который незначительно подешевел.